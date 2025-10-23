Serena Williams, en Oviedo para recibir el Princesa de Asturias de los Deportes: "No me imaginaba que pudiera recibir este premio"

La extenista Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, ha ofrecido una rueda de prensa este jueves en la que ha reconocido estar "emocionadísima" por recibir este galardón, lo que supone "un verdadero honor".

"Me faltan las palabras, sigo pensando que es algo increíble... un honor que ni siquiera podría imaginar", ha confesado la ganadora de 23 títulos de grand slam.

La exjugadora estadounidense, nacida en Saginaw (Míchigan) el 26 de septiembre de 1981, ha recordado sus comienzos en el tenis y ha animado a los jóvenes a perseguir sus sueños.

"Llego de un entorno sin dinero", ha recordado sobre su pasado humilde, asegurando que ahora el tenis es "un poco más accesible" que cuando ella comenzó junto a su hermana (Venus), animadas ambas por su padre.

Preguntada por los inicios de su carrera, Serena Williams ha asegurado que su padre fue el "principal motivo" por el que ella y su hermana, Venus Williams, comenzaron a jugar. Quería que sus hijas tuvieran "una vida distinta y mejor a la que él tuvo" y "así lo hizo".

"Nosotras nos esforzamos mucho, ha sido un sueño que nos ha llevado, sobre todo a mi, muy lejos. Aprendí disciplina, y aprendí a poner el corazón en lo que hago, a esforzarme y a dar la cara todos los días y a no darme por vencida nunca", ha explicado Serena Williams.

"Merecemos lo mismo, no deberían pagarnos menos porque nos esforzamos lo mismo"

Siete veces campeona del Open de Australia y Wimbledon, seis veces del US Open y tricampeona de Roland Garros, Serna Williams también se ha referido también a la lucha que ha mantenido para lograr eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres tenistas.

"Iba a los 'Grand Slams' y no me pagaban lo mismo. Merecemos lo mismo, no deberían pagarnos menos porque nos esforzamos lo mismo", ha reivindicado Serna Williams.

Serena Williams acumula 73 títulos individuales, incluidos 23 grand slam (individuales) y 14 grand slam (dobles), 23 títulos WTA Tier 1, cuatro medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. De toda esta carrera, la deportista galardonada ha seleccionado el que considera el mejor momento de su carrera: cuando ganó a su hermana Venus Williams en Australia estando embarazada.

"Fue un poco triste, porque tuve que ganar a mi hermana y ella ya sabía que estaba embarazada", ha recordado Serena Williams. El hecho de poder jugar "en ese momento del embarazo" y jugar "a ese nivel contra los mejores del mundo" y aún así ganas, "es el mejor momento de cualquier deportista".

Serena Williams ha apuntado que ha recibido otros premios a nivel nacional, pero un reconocimiento "mundial" como este, donde "reconocen el esfuerzo, las horas de dedicación y todo el trabajo" realizado, "es impresionante".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.