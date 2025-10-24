Isaac Villar, tío de Sandra Peña: "El único contacto con el colegio ha sido un correo electrónico"

La familia de Sandra Peña demandará al centro educativo por no activar el protocolo antiacoso. El colegio de momento solo ha anunciado que pondrá en marcha "un espacio de diálogo" en situaciones de acoso escolar.

El caso conmovió al país hace 10 días. Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia, ha hablado en Antena 3 Noticias. "La familia sigue destrozada, lo seguimos pasando realmente mal por todo lo que está ocurriendo y a las noticias parecidas que han salido", ha lamentado. "Vemos que no se ha intentado nunca hacer nada por solucionar esto", ha añadido.

Isaac ha explicado que el día del tanatorio el colegio acudió a darles el pésame. Sin embargo, desde que "la consejera confirmó que no se activó el protocolo" ha habido un escaso contacto. "Con el colegio, el único contacto que hemos tenido es que se recibió un correo electrónico en el que se decía que habían intentado contactar por teléfono. No se cogió la llamada porque mi hermana estaba en el instituto de mi sobrino y de ahí nos mandaron ese correo electrónico. Y poco más", ha indicado.

Denuncia al colegio

La familia ha decidido que denunciará al centro educativo por no activar el protocolo contra el acoso escolar, aunque esperan la decisión de su abogado. "Estamos a la espera de que nuestro abogado nos diga cuáles van a ser después de ver toda la información que hay y de cómo se está desarrollando la investigación", ha afirmado. "Ellos serán los que determinen las acciones legales, pero de momento no hay nada decidido", ha añadido.

Con ello, el portavoz de la familia y tío de Sandra Peña ha explicado que no tienen una meta concreta. "No sé qué esperamos, no tenemos una meta, solo que se asuman responsabilidades", ha dicho.

Por el contrario, asegura que "las familias de las supuestas acosadoras no se han puesto en contacto con nosotros para nada". "No sabemos nada de ellas", afirma.

En esta línea y tras ver cómo el centro recibe numerosas pintadas piden calma. "Nuestra postura es antiviolencia, no creemos en ella, e insistimos en solicitar calma que en ese centro hay muchos niños y dejemos trabajar a la justicia", ha concluido.

