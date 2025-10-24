Mapi León y su regreso a la selección española: "No sé si me habíais olvidado, pero os voy a refrescar la memoria"

Mapi León es, junto a Jenni Hermoso, la gran novedad en la primera convocatoria de seleccionadora española, Sonia Bermúdez, para las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia, el día 24 en Málaga y el día 28 en Gotemburgo (Suecia). La defensa culé llevaba ausente de la selección desde julio de 2022 y ahora regresa "feliz" y con mucha ilusión.

"Tenía muchas ganas de volver y decir: 'Aquí estoy, esto es lo que soy. No sé si me habíais olvidado, pero os voy a refrescar la memoria de porqué estaba aquí y porqué sigo en la élite'", arranca diciendo Mapi León en un vídeo en la redes sociales de la selección española de fútbol.

"Cuando era pequeña me impactó mucho y quedó muy dentro de mí la serie de dibujos animados 'Oliver y Benji'. Mi madre tenía que traerme cada día la pelota de fútbol. Recuerdo a mí misma llevando la pelota siempre, no había niñas jugando, casi siempre éramos todos niños y yo", recuerda la jugadora azulgrana.

Mapi León se retrotrae a sus primeros recuerdos como futbolista profesional y sus primeras convocatorias con la selección española de fútbol.

"Cuando vienes y tienes 15 o 16 años, me hacía pequeña porque me daba vergüenza y apuro a lo desconocido, representar a tu país que no es poca cosa... Y lo siguiente fue la absoluta, porque a cabezona no me ganan. Fue la recompensa al trabajo que había hecho durante años. Y me hice un hueco en la selección", asegura Mapi León.

"Hay muy pocas personas que puedan representar a España. Hay 23 personas que son aquí. Sólo hay 11 que estén de pie y puedan defender a este país. ¡Qué suerte de poder tener esta posibilidad!", subraya la defensa culé.

Mapi León también rememora el día que decidió poner el apellido de su madre en la camiseta y marcó un gol con España.

"Cuando vienes puedes decidir qué nombre ponerte. Siempre pongo 'María León' y pensé que pobre mi madre que nunca me pongo su apellido. Y dije, lo voy a poner. Me puse Cebrián y marqué de cabeza. ¿Será posible que para un día que me lo pongo...? Fue guay", apunta Mapi León.

"Estamos en una época nueva, en un momento nuevo, con cosas muy bonitas por delante. A corto plazo esta semifinal y con muchas ganas, El hecho de venir aquí, estar tan feliz, que me haga tanta ilusión, es muy bonito y estoy disfrutando como una enana. Yo creo que mi familia está pletórica. Mi familia, mis amigos...", admite Mapi León.

"Soy una persona mucho más tranquila, paciente, quizás más serena, con las mismas ganas o incluso más. Como un Ave Fénix, he renacido dentro de la selección", concluye la defensa del Barcelona.

Sonia Bermúdez: "Queríamos que, con naturalidad, volvieran a vestir la camiseta de la selección española"

Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina de fútbol, explicó que Mapi León vuelve "ilusionada" después de una etapa en la que renunció a ser convocada.

"Mapi tiene mucha experiencia, está en un buen momento, la federación lleva mucho tiempo trabajando para que pueda volver. Desde la normalidad nos transmite que está ilusionada, que quiere vestir la camiseta de España. Se venía trabajando antes de mi llegada; era una prioridad del staff poder hablar con todas. Queríamos que, con naturalidad, volvieran a vestir la camiseta de la selección española", explicó la nueva seleccionadora.

"Entrar en matices da igual. Lo importante es que hoy están en la lista, que contamos con su talento y nos basamos en el rendimiento deportivo. En el caso de Mapi todo lo que se hizo anteriormente no está mal. Nosotras empezamos de cero, en lo que pasó anteriormente no entro. Es una nueva era, una nueva etapa, y estamos encantadas de que estén las dos", declaró Sonia Bermúdez.