Muere a los 85 años José María Argoitia, legendario delantero del Athletic

Luto en el Athletic Club tras confirmarse el fallecimiento de José María Argoitia, delantero del club bilbaíno en la década de 1960 y que disputó 308 partidos oficiales con el Athletic, en los que marcó 69 goles. En su palmarés figura el título de Copa del Rey de 1969 conquistado por el Athletic tras derrotar al Elche por 1-0 con un gol de Antón Arieta a pase del jugador de Galdakao.

"El Athletic Club lamenta el fallecimiento del inolvidable delantero Jose Mari Argoitia, que jugó durante 12 temporadas y fue campeón de Copa en 1969. Los leones portarán brazaletes negros en su honor durante el #AthleticGetafe de mañana", señala el Athletic en sus redes sociales.

"El Athletic Club está de luto. Jose Mari Argoitia, león inolvidable en la década de los sesenta y que dejó el equipo en 1972 con 308 partidos en doce temporadas y 69 goles a sus espaldas, ha fallecido esta mañana a los 85 años. Delantero ambidiestro, con una gran capacidad para improvisar en el juego y golpear el balón, disputó tres finales de Copa y ganó una, la del Elche en 1969, en la que el de Galdakao sirvió el esférico a Anton Arieta para el gol del título. Se quitó así la espina de la del Valencia CF, en la que marcó el 1-2 que de nada sirvió". añade el club vizcaíno en su página web.

El Athletic destaca en su nota de despedida que "quizás el gol más importante de su carrera" fue el que le marcó al Liverpool en 1968, el primero de un futbolista español en Anfield, y "la invención de un regate" bautizado como 'diábolo' conocido más tarde como 'lambretta' en acciones similares realizadas por Djalminha o Neymar.

"Argoitia, un genio con la pelota y sin ella, fue más que un simple futbolista en el Athletic Club. Llegado del Basconia, tuvo una brillante carrera como león para dar sus últimas patadas al balón que tanto acariciaba primero en el Sestao River y luego en el Real Racing Club de Santander", subraya el Athletic.

Tras jugar sus últimas temporadas en el Sestao Sport y el Racing de Santander, José María Argoitia se desempeñó como técnico en Lezama y formó parte del cuerpo técnico de José Luis Mendilibar en el primer equipo en la campaña 2005-06. Además, fue junto a Koldo Aguirre embajador del Athletic ante las peñas.