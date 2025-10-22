Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La lapidaria frase de Casper Ruud sobre Alcaraz y Sinner: "Son completamente injugables"

El tenista noruego y reciente campeón en Estocolmo reflexiona sobre la actual superioridad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito.

Casper Ruud estrecha la mano a Alcaraz tras la semifinal de Tokio

Casper Ruud estrecha la mano a Alcaraz tras la semifinal de TokioReuters

Casper Ruud, actual número 11 de la ATP y reciente campeón del torneo de Estocolmo, se ha pronunciado sobre el actual dominio que mantienen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito y ha dejado una frase definitoria sobre lo que supone jugar ante el español y el italiano a día de hoy.

"Tenemos en el circuito a dos tenistas que son completamente injugables. Después somos unos 30 jugadores luchando por mejorar y aprovechar oportunidades", admite Casper Ruud en declaraciones que recoge Tennis Weekly Podcast.

"Debemos asumir que están en otra esfera, olvidarnos de ellos y simplemente, tratar de evolucionar para hacer que parezcan humanos", asegura Casper Ruud.

"El calendario es muy largo, es increíblemente complicado"

El tenista noruego, tras coronarse en la final del torneo de Estocolmo ante el francés Ugo Humbert (6-2 y 6-3), también reflexionó sobre el calendario.

"El calendario es muy largo, es increíblemente complicado ir de un torneo a otro sin apenas tiempo para procesar lo que pasó. Creo que es más difícil para los demás porque no ganamos tantos partidos como ellos (Alcaraz y Sinner), y recuperarse de las derrotas cada semana es un desafío", indicó Casper Ruud.

"En mi caso este año, tuve un descanso más largo en el verano, lo que me ha llevado a tener un poco de energía extra en esta época del año. Creo que, cuando miras el año de Carlos (Alcaraz) este año, es bastante único y ha jugado muchos partidos y todavía parece que tiene energía y sigue adelante. Por supuesto, le quedan dos torneos, pero aparte de él, no hay muchos que lleguen a jugar 60, 70, 80 partidos", asevera el jugador noruego.

"Así que creo que si llegas a ese nivel en el que comienzas a ver más de 50, 60, 70 partidos al año, se vuelve bastante exigente al final. Realmente me ayudó este año tener un descanso más largo en el verano y aumentar el hambre para el resto del año", concluyó Casper Ruud.

