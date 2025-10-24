Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Maduro insta a una "huelga general" en caso de ataque terrestre de Estados Unidos

El presidente de Venezuela animaba así a la población, instando a que emprendan "una huelga general" si se diese un ataque a la soberanía del Estado.

Nicol&aacute;s Maduro

Nicolás MaduroEFE

Adrián Ballesteros
Publicado:

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continua, la disputa entre ambos países no parece llegar a buen puerto y el presidente Maduro lo sabe. Por ello, este jueves comunicaba un mensaje claro y contundente para los venezolanos, sobre los posibles ataques terrestres que el mandatario Donald Trump anunciaba tan solo unas horas antes. En un contexto en el que ya han habido fuertes amenazadas entre ambos; como el aviso de Maduro sobre los 5.000 misiles Igla-S que tienen listos, en caso de ataque; o los diversos ataques de Trump a las narcolanchas procedentes de territorio venezolano. Situación que se reduce en "anuncios indirectos" que envían entre ambos.

Discurso revolucionario

En esta ocasión, ha sido Maduro el que tomaba medidas por un comunicado del presidente estadounidense que anticipaba posibles ataques terrestres contra el narcotráfico. Ordenaba estrictamente una misión a la pobalción venezolana, realizar una huelga extrema si los ataques acaban con su Gobierno: "Si algún día se atrevieran (las fuerzas armadas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo de todo el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la calase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical", según la cadena 'Globovisión'.

Instaba a toda la sociedad a realizar lo dicho y lo calificaba como una orden que deben cumplir como hermanos y hermanas venezolanos que son y en protección de su país ante cualquier amenaza de países extranjeros. Recordando que en otras ocasiones "una llamada bastó para que no se moviera un alfiler en el país y para que se activaran los cuerpos combatientes armados de la clase obrera, las Milicias Bolivarianas y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Preparativos ante una posible guerra

Venezuela teme un ataque estadounidense y comienza reforzar su milicia por algunas provincias del país, con un despliegue indefinido de tropas y más recursos militares. Este mismo jueves, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmaba que Caracas está invirtiendo y mejorando "el poder militar para defender a Venezuela de las amenazas de Estados Unidos", afirmando así la posibilidad de un conflicto bélico que podría acabar muy mal para Venezuela.

