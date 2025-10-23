Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Baloncesto

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania: "Diez horas después de levantar el trofeo del Eurobasket estaba en el hospital"

El entrenador español sufrió una pancreatitis al comienzo del Eurobasket que le ha hecho perder 18 kilos y pasar 32 días hospitalizado. Antena 3 Deportes ha hablado con Álex Mumbrú.

Álex Mumbrú atiende a Antena 3 Deportes

Entrevista a Álex Mumbrú en Antena 3 Deportes: "Bajaba solo a las reuniones y guardaba fuerzas para los partidos" | Josep Soldado | Jesús Martín | Xavi Mas

Publicidad

Jesús Martín
Publicado:

El entrenador español Álex Mumbrú consiguió alzar el Eurobasket con la selección alemana el pasado verano, el que seguramente sea el título más importante de su carrera y que no será solo recordado por eso. Y es que sufrió una pancreatitis a principios del torneo que podría haberle mantenido ingresado durante el transcurso del mismo pero pidió el alta voluntaria para poder estar con su equipo y alzarse con el oro.

"Ganamos el oro, levanté la copa y a las diez horas estaba en el hospital en Barcelona" confiesa Mumbrú. No pudo si quiera celebrar la victoria de su equipo a pesar de que se lo pidieran sus jugadores. Todo comenzó cuando llegaron a Finlandia y empezó a sentir un terrible dolor en el estómago. Fue trasladado al hospital y tras tres días allí, pidió el alta para poder estar con el equipo.

"Solo bajaba de la habitación para las reuniones con los jugadores y luego guardar fuerzas"

No podía comer y el dolor continuaba por lo que se mantenía en su habitación con el suero puesto la mayor parte del día. "Solo bajaba de la habitación para las reuniones con los jugadores y luego guardar fuerzas para los partidos", comenta el entrenador español y seleccionador alemán. A la hora de los partidos no tenía las fuerzas suficientes para estar de pie en la banda realizando todas las tareas que debe hacer un entrenador, un asistente tuvo que hacer ese papel.

Una vez llegado a Barcelona fue directo al hospital, entonces tuvo una charla con el doctor. "Está muy bien el oro pero te has jugado muchos más. Una pancreatitis no es una enfermedad cualquiera. Creo que has sido un poco imprudente al haberte quedado allí, tendrías que haber venido antes y estar en el hospital", replicaba Álex Mumbrú las palabras del doctor.

Después de 32 días hospitalizado y con una pérdida de 18 kilos, Mumbrú tiene claro que lo volvería a repetir. "Me lo pesaría unas cuantas veces pero seguro que acabaría haciendo exactamente lo mismo" confiesa el entrenador. Después de que todos conozcan su historia ya no solo le felicitan por el oro, también lo hacen por su historia de superación. "¡Cómo has sufrido!¡Cómo has aguantado!" replica Mumbrú las palabras de sus seguidores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Ana Alonso, atropellada mientras entrenaba: "El traumatólogo me dijo que había una posibilidad de ir a los JJOO sin operarme"

La esquiadora de montaña Ana Alonso

Publicidad

Deportes

Serena Williams, en Oviedo antes de recibir el Princesa de Asturias de los Deportes

Serena Williams, en Oviedo para recibir el Princesa de Asturias de los Deportes: "No me imaginaba que pudiera recibir este premio"

Álex Mumbrú atiende a Antena 3 Deportes

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania: "Diez horas después de levantar el trofeo del Eurobasket estaba en el hospital"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en directo, finalistas del Six Kings Slam

Tim Henman señala la mejora en el juego de Sinner que marcó la diferencia entre la final del US Open y la del Six Kings Slam

Marc Márquez, en el box de Ducati en Indonesia
Motociclismo

Marc Márquez no volverá hasta 2026: "Lo más inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos que necesita el cuerpo"

Marta Kostyuk, en el China Open
WTA | Tenis

Marta Kostyuk, sobre Swiatek y Sabalenka: "Algunas tienen niveles más altos de testosterona, otras tienen un nivel más bajo"

Jannik Sinner, en el ATP500 de Viena
ATP500 Viena | Tenis

Jannik Sinner responde a las críticas tras su decisión de no jugar la Copa Davis: "No tengo nada más que añadir"

El de San Cándido arrolla a Altmaier en su debut en el ATP500 de Viena y aclara que estará en el Masters de París y las Nitto ATP Finals antes de cerrar la temporada.

Javier Tebas saluda a Alejandro Blanco
Fútbol | Liga EA Sports

Javier Tebas, tras la cancelación del partido de Miami: "Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando"

El presidente de LaLiga rechaza que haya sido un fracaso la cancelación del Villarreal - Barcelona en Miami y señala a los jugadores del Real Madrid.

Thibaut Courtois celebra la victoria ante la Juventus

Thibaut Courtois, sobre el partido cancelado de Miami: "Si quieres hacer algo así, lo haces de una manera transparente y bien"

Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia, en una imagen de archivo

El futbolista Álvaro Aguado, procesado por una presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol

El trofeo de la UEFA Champions League

Clasificación fase liga Champions League 2025 - 2026: El Real Madrid, único español entre los ocho primeros

Publicidad