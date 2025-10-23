Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania: "Diez horas después de levantar el trofeo del Eurobasket estaba en el hospital"

El entrenador español Álex Mumbrú consiguió alzar el Eurobasket con la selección alemana el pasado verano, el que seguramente sea el título más importante de su carrera y que no será solo recordado por eso. Y es que sufrió una pancreatitis a principios del torneo que podría haberle mantenido ingresado durante el transcurso del mismo pero pidió el alta voluntaria para poder estar con su equipo y alzarse con el oro.

"Ganamos el oro, levanté la copa y a las diez horas estaba en el hospital en Barcelona" confiesa Mumbrú. No pudo si quiera celebrar la victoria de su equipo a pesar de que se lo pidieran sus jugadores. Todo comenzó cuando llegaron a Finlandia y empezó a sentir un terrible dolor en el estómago. Fue trasladado al hospital y tras tres días allí, pidió el alta para poder estar con el equipo.

"Solo bajaba de la habitación para las reuniones con los jugadores y luego guardar fuerzas"

No podía comer y el dolor continuaba por lo que se mantenía en su habitación con el suero puesto la mayor parte del día. "Solo bajaba de la habitación para las reuniones con los jugadores y luego guardar fuerzas para los partidos", comenta el entrenador español y seleccionador alemán. A la hora de los partidos no tenía las fuerzas suficientes para estar de pie en la banda realizando todas las tareas que debe hacer un entrenador, un asistente tuvo que hacer ese papel.

Una vez llegado a Barcelona fue directo al hospital, entonces tuvo una charla con el doctor. "Está muy bien el oro pero te has jugado muchos más. Una pancreatitis no es una enfermedad cualquiera. Creo que has sido un poco imprudente al haberte quedado allí, tendrías que haber venido antes y estar en el hospital", replicaba Álex Mumbrú las palabras del doctor.

Después de 32 días hospitalizado y con una pérdida de 18 kilos, Mumbrú tiene claro que lo volvería a repetir.confiesa el entrenador. Después de que todos conozcan su historia ya no solo le felicitan por el oro, también lo hacen por su historia de superación. "¡Cómo has sufrido!¡Cómo has aguantado!" replica Mumbrú las palabras de sus seguidores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.