NBA | Apuestas ilegales

Escándalo en la NBA: Chauncey Billups y Terry Rozier, entre los detenidos por un caso de apuestas ilegales y amaño de partidas de póker

El entrenador de los Portland Trail Blazers y el jugador de los Miami Heat, entre los detenidos por el FBI por casos de apuestas deportivas en la NBA y partidas de póker vinculadas con la mafia.

El director del FBI, Kash Patel, en la conferencia de prensa en Brooklyn

El director del FBI, Kash Patel, en la conferencia de prensa en BrooklynReuters

Terremoto en la NBA tras destaparse un supuesto caso de apuestas deportivas ilegales y partidas de póker amañadas, con el apoyo de la mafia. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, fueron puestos en libertad tras haber sido detenidos por su presunta implicación en estos hechos. En concreto, Billups, que ha sido apartado de los Blazers tras su detención, está acusado de cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero, según informó 'The Athletic'.

El técnico estadounidense fue detenido en Oregón bajo la sospecha de estar implicado en una trama de amaño de partidas clandestinas de póquer que contaban con el respaldo de familias mafiosas (Bonanno, Gambino, Lucchese y Genovese). Los estafadores, que usaban a Billups como reclamo para captar a gente adinerada, empleaban tecnología sofisticada para manipular partidas de póquer en Nueva York, Las Vegas, Miami y otros lugares, utilizando mezcladores de cartas fraudulentos y tecnología con rayos X.

Por su parte, Terry Rozier, que también fue suspendido por los Miami Heat, fue puesto en libertad tras depositar como fianza su casa de seis millones de dólares en Florida, además de entregar su pasaporte, según informó el medio 'Sports Illustrated'. El base fue detenido en Florida y es uno de los seis sospechosos de formar parte de una trama de apuestas deportivas ilegales que utilizaba información privilegiada de la NBA y la pasaba a otros a cambio de dinero.

Las diferentes tramas, una de ellos centrada en apuestas deportivas internas y otra que manipulaba partidas de póker a nivel nacional, se prolongó durante años e involucró decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes de fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión y apuestas, según señaló el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa en Brooklyn el jueves.

"Una operación de apuestas y operaciones ilegales durante años", informaba Kash Patel ante los medios.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) informó de que 31 personas fueron detenidas tras años de investigaciones en 11 estados y en las que se invirtieron decenas de millones de dólares. Entre los detenidos, figura también Damon Jones, exjugador y antiguo entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers, que se encuentra entre las tres personas acusadas en ambas investigaciones.

La NBA reiteró que se está tomando las acusaciones muy en serio y que seguirá cooperando con las autoridades, afirmando que la integridad del deporte es su "máxima prioridad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

