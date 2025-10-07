Gana un punto a Carlos Alcaraz y embólsate... ¡un millón de dólares!

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP, será la gran atracción del 'Million Dollar 1 Point Slam', una innovadora iniciativa que debutará durante la Semana Inaugural del Abierto de Australia 2026. En este formato sin precedentes un único punto decidirá el ganador de un premio de un millón de dólares en un torneo que mezclará a profesionales y amateurs.

"Puedo revelar que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, liderará la lista de jugadores profesionales en el 'Million Dollar 1 Point Slam', una emocionante nueva iniciativa en la que un solo punto puede hacerte ganar un millón de dólares", anunció el director del torneo, Craig Tiley, durante la presentación oficial.

22 profesionales y 10 aficionados

El evento reunirá a 22 tenistas profesionales y 10 aficionados de toda Australia. Los emparejamientos se decidirán con el clásico juego de 'piedra, papel o tijera' para establecer quién sirve y quién recibe. El ganador del punto avanzará a la siguiente ronda y el perdedor quedará eliminado... hasta que un único jugador se lleve el premio final de un millón de dólares.

Semana Inaugural

La cita se disputará en la Rod Laver Arena y formará parte de una Semana Inaugural ampliada, que abrirá por completo el recinto desde el primer día. Habrá entrada gratuita para niños, conciertos diarios en el Grand Slam Oval y entrenamientos abiertos con las principales estrellas del tenis mundial.

"El Abierto de Australia 2025 estableció un nuevo punto de referencia, y en 2026 elevaremos aún más el listón. El crecimiento del torneo ha sido extraordinario: recibimos 1,2 millones de aficionados el año pasado, y ahora queremos ofrecer una experiencia aún más espectacular", señaló Tiley.

Durante esa primera semana también se repartirán 5.000 raquetas entre niños y se celebrará la fase clasificatoria del torneo principal, con 256 jugadores compitiendo por un puesto en el cuadro final. Melbourne acogerá así tres semanas de tenis, espectáculo y entretenimiento, con Alcaraz como gran protagonista.

El único Grand Slam que le falta

Alcaraz puede convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro 'majors' si logra reinar en el Open de Australia, ya que es el único Grand Slam que falta en su palmarés a sus 22 años. El tenista de El Palmar ha prometido tatuarse un canguro en caso de levantar el trofeo Norman Brookes.

