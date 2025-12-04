India González, oro sobre patines a los 16 años: "Voy a por más mundiales"

Con apenas 16 años, India González ya es uno de los grandes nombres del patinaje español. Se puso sus primeros patines con un año y medio y desde entones no ha parado de trabajar hasta convertirse en campeona en cada una de las competiciones en las que ha participado.

"Me puse antes unos patines que unos zapatos", bromea India con Antena 3 Deportes. Y casi tiene razón porque ha vivido el patinaje dese muy pequeña, su madre que también fue patinadora y la inspiró a aprender desde el primer momento. Poco a poco India fuehasta convertirse en la joya que es hoy en día. A su edad, ya esen múltiples ocasiones en la categoría junior.

El último título lo consiguió en el Mundial de patinaje artístico en línea celebrado en Pekín, donde se coronó con el oro. Su primer pensamiento tras ganarlo fue: "¡Guau, lo he conseguido!", señaló, porque la disciplina y el esfuerzo de todos estos años se ha visto recompensado.

8 horas diarias de lunes a sábado

Entrenar 8 horas diarias de lunes a sábado no es sencillo pero sabe que en la élite entrenar la mente también es clave. "Creo que la cabeza es lo más importante, dije es mi momento. Es mía esa medalla y la voy a conseguir", menciona que se dijo a ella misma antes de salir a la final del Mundial.

El objetivo del año que viene es revalidar el triplete de títulos de nuevo antes de buscar el oro en la categoría senior. "Voy a por el senior, a sumar más medallas y sobre todo a por mundiales", finalizó.

