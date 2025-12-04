Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Patinaje artístico

India González, oro sobre patines a los 16 años: "Voy a por más mundiales"

Tras proclamarse campeona de España, de Europa y del mundo, la patinadora cántabra tiene claro su objetivo para el futuro. "Me puse antes unos patines que unos zapatos", bromea.

India González, campeona del mundo de patinaje: "Voy a por más mundiales"

India González, campeona del mundo de patinaje: "Voy a por más mundiales"

Publicidad

Estíbaliz Alcívar
Publicado:

Con apenas 16 años, India González ya es uno de los grandes nombres del patinaje español. Se puso sus primeros patines con un año y medio y desde entones no ha parado de trabajar hasta convertirse en campeona en cada una de las competiciones en las que ha participado.

"Me puse antes unos patines que unos zapatos", bromea India con Antena 3 Deportes. Y casi tiene razón porque ha vivido el patinaje dese muy pequeña, su madre que también fue patinadora y la inspiró a aprender desde el primer momento. Poco a poco India fue destacando hasta convertirse en la joya que es hoy en día. A su edad, ya es campeona de España, de Europa y del mundo en múltiples ocasiones en la categoría junior.

El último título lo consiguió en el Mundial de patinaje artístico en línea celebrado en Pekín, donde se coronó con el oro. Su primer pensamiento tras ganarlo fue: "¡Guau, lo he conseguido!", señaló, porque la disciplina y el esfuerzo de todos estos años se ha visto recompensado.

8 horas diarias de lunes a sábado

Entrenar 8 horas diarias de lunes a sábado no es sencillo pero sabe que en la élite entrenar la mente también es clave. "Creo que la cabeza es lo más importante, dije es mi momento. Es mía esa medalla y la voy a conseguir", menciona que se dijo a ella misma antes de salir a la final del Mundial.

El objetivo del año que viene es revalidar el triplete de títulos de nuevo antes de buscar el oro en la categoría senior. "Voy a por el senior, a sumar más medallas y sobre todo a por mundiales", finalizó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La llama olímpica ya va camino de Italia tras su encendido en Grecia: "Hoy es un día mágico"

Eleni Xenaki enciende el pebetero con la llama olímpica en el Estadio Panathinaikó

Publicidad

Deportes

Alonso venció en 2006 con Renault

Fernando Alonso se reivindica: "Hace 19 años que el Mundial no lo gana el mejor"

India González, campeona del mundo de patinaje: "Voy a por más mundiales"

India González, oro sobre patines a los 16 años: "Voy a por más mundiales"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Trent Alexander-Arnold, en el momento de marcharse lesionado en San Mamés
Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, más de dos meses de baja y adiós al fútbol hasta 2026

Eleni Xenaki enciende el pebetero con la llama olímpica en el Estadio Panathinaikó
Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La llama olímpica ya va camino de Italia tras su encendido en Grecia: "Hoy es un día mágico"

Lubo Penev, en un partido con el Atlético de Madrid
Fútbol

Preocupación por Lubo Penev, leyenda del Valencia y Atlético: "Ha perdido 30 kilos en un mes"

El exfutbolista búlgaro se encuentra hospitalizado de urgencia en estado grave por un cáncer de riñón avanzado.

Kylian Mbappé celebra un gol en San Mamés
LaLiga EA Sports

Del infierno al cielo en un año: San Mamés, el escenario que confirma la brutal mutación de Mbappé

El delantero francés, que hace un año tocaba fondo en San Mamés, ofreció una antológica exhibición con dos goles y una asistencia ante el Athletic. Su primer gol fue una obra maestra.

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Sorteo Copa del Rey 2025 - 26: Día, hora y equipos clasificados para los 1/16 de final

El saludo entre Xabi Alonso y Vinícius en San Mamés

Xabi Alonso: "Ha sido probablemente el partido más redondo de la temporada"

Donald Trump con el trofeo de la Copa del Mundo

Trump no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026

Publicidad