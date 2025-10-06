Sinner responde a las quejas de Zverev: "Alcaraz y yo no hacemos las pistas"

El debate sobre la velocidad de las pistas ha vuelto a encenderse en el circuito. Todo comenzó con una reflexión de Roger Federer, quien señaló que las superficies son cada vez más lentas y que los torneos tienden a parecerse demasiado entre sí, favoreciendo a jugadores como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los grandes protagonistas del tenis actual.

A esa opinión se sumó ahora Alexander Zverev, número 3 del mundo, durante una rueda de prensa en el ATP 1000 de Shanghái. El alemán fue tajante: "Odio cuando (la velocidad de la pista) es la misma. Y sé que los directores de los torneos van en esa dirección porque, obviamente, quieren que Jannik y Carlos tengan un buen desempeño en cada torneo".

Zverev, que considera que el tenis ha perdido parte de su esencia, añadió: "Siempre tuvimos superficies diferentes, no se podía jugar el mismo tenis de la misma manera en hierba, dura y arcilla. Ahora, sí", denunciando así la homogeneización del circuito.

Preguntado por estas declaraciones, Jannik Sinner respondió con serenidad: "Ni Carlos ni yo somos quienes mandamos en el mundo del tenis ni en cómo son las pistas. No es nuestra decisión, sino que intentamos adaptarnos a cada situación. He jugado un gran tenis también en pistas rápidas", aclaró el italiano.

Sinner abandona Shanghái y Alcaraz afianza su número 1

La controversia coincide con la eliminación de Sinner del Masters 1000 de Shanghái, donde se retiró lesionado en segunda ronda ante el neerlandés Tallon Griekspoor. El italiano, vigente campeón del torneo y segundo cabeza de serie, abandonó con visibles gestos de dolor en el muslo derecho.

Tras más de dos horas y media de juego, Griekspoor dominaba por 6-7(3), 7-5 y 3-2 cuando Sinner decidió retirarse. El jugador de San Cándido había pedido asistencia médica en su banquillo, pero tras probarse unos minutos más, optó por no continuar.

Su retirada le hace perder casi 1.000 puntos en el ranking ATP y consolida en lo más alto a Carlos Alcaraz, que mantiene una ventaja de 1.340 puntos sobre el italiano.

