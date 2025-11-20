Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Islam Makhachev destrona a Ilia Topuria en la UFC tras su victoria ante Jack Della Maddalena

El peleador ruso recupera el primer puesto del ranking libra por libra de la Ultimate Fighting Championship tras su última vitoria y convertirse en doble campeón de la UFC.

Islam Makhachev celebra su victoria ante Jack Della Maddalena en el Madison Square Garden

Islam Makhachev celebra su victoria ante Jack Della Maddalena en el Madison Square Garden

Ilia Topuria e Islam Makhachev llevan tiempo manteniendo una pelea en la distancia por el trono de la Ultimate Fighting Championship (UFC), un pulso que podría culminar en un comabte entre ambos en 2026. El peleador ruso (28-1) conquistó el pasado sábado en el UFC322 el cinturón del peso welter ante Jack Della Maddalena, una pelea que el luchador de Daguestán domino de principio a fin, sin dar una sola opción al australiano.

Esa victoria ha devuelto a Islam Makhachev al primer puesto del ranking pound for pound (libra por libra) de la UFC, un puesto que le había arrebatado Ilia Topuria (17-0) tras su espectacular nocaut ante Charles Oliveira y que convertía al hispano-georgiano en el monarca del peso ligero y en doble campeón. Meses después, Makhachev ha recuperado el primer puesto de esa rankign al convertirse también en doble campeón y conquistar el cinturón del peso welter (170 libras).

La victoria de Islam Makhachev ante Jack Della Maddalena fue incontestable, pero también despertó algunas críticas por el hecho de ue el comabte transitara durante buena parte de los cinco asaltos en el suelo y gobernada por la brutal lucha del peleador ruso. El propio Ilia Topuria tildó de "aburrido" al daguestaní, asegurando que "necesitas algo que no se puede entrenar: emoción".

"Jack necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha libre. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este juego. Cada día estoy más seguro de que te pongo a dormir", indicó Ilia Topuria tras el UFC 322 y la victoria de Makhachev.

