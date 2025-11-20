Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Soñó estar en el libro Guinness con un reto en gimnasia: Kynlee Heiman, con ocho años, ha hecho realidad ese sueño

Con tan sólo ocho años ha conseguido estar en el libro de los Récord Guinness. Era su ilusión aparecer entre sus páginas y estará en la edición de 2026. Kynlee Heiman es toda una profesional en la modalidad de gimnasia y lo ha demostrado sobre las barras.

Vanessa Blasco
Publicado:

Desde que supo que existía el libro Récord de los Guinness, Kynlee Heiman, una pequeña gimnasta de Misuri (Estados Unidos,) quiso estar entre sus páginas y lo ha conseguido con un ejercicio de gimnasia. La gimnasta de ocho años ha sumado un total de 18 vueltas perfectas sobre barra fija, manteniendo la posición durante 30 segundos a gran velocidad sin perder el ritmo en ningún momento. Toda una hazaña de una pequeña que se maneja sobre las barras como toda una gran profesional.

"Mi intento de récord fue tan bueno que no estaba nada nerviosa, estaba súper emocionada", explica Kynlee Heiman.

Empezó en la gimnasia con tan sólo cuatro años, cuando se apuntó a un gimnasio y desde entonces ha crecido mucho a nivel profesional. A pesar de su corta edad es muy disciplinada y responsable en sus días de entrenamiento demostrando una madurez impropia de sus años. Se levanta a las cinco y media de la mañana los días de entrenamiento para hacerse dos horas de viaje hasta llegar al lugar donde entrena y allí lo da todo. Hora y media sin parar y vuelta a casa.

Kynlee se lo pone fácil a su entrenador. "Es una niña muy comprometida, formula preguntas, hay mucho feddback, acepta muy bien las críticas constructivas y realiza los cambios necesarios con rapidez", comenta su entrenador al hablar de esta pequeña gimnasta de Misuri.

Kynlee Heiman es toda una disfrutona y tras haber conseguido su récord se muestra feliz y mira con cara de orgullo el libro donde se recoge su hazaña. "¡Fue genial!, siempre quise hacerlo y ahora lo he hecho. Estoy muy emocionada y muy feliz", cuenta Kynlee con cara de felicidad cuando recuerda lo que ha conseguido.

Kynlee Heiman ya sueña con ir a unos JJOO y lograr una medalla

"Me encanta cada vez que doy volteretas, me hace sentir que estoy volando. ¡Y me encanta hacer gimnasia!", declaró Kynlee Heiman a Guinness World Record.

Su deseo es seguir creciendo en el mundo de la gimnasia y trabajar para sumar logros a su de momento corta carrera, pero muy prometedora. Sueña en grande y está convencida de que puede estar en unos Juegos Olímpicos.

"Puedo llegar lejos si sigo esforzándome. Amo este deporte", así de segura se muestra la pequeña al hablar de lo que más le gusta. Soñó con un estar en el libro Guinness y lo ha conseguido, ahora sueña con una medalla olímpica y trabajará para conseguirla.

