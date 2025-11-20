Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El histórico e inédito vuelo de Peter Salzmann en El Hierro: "Nos acerca mucho más a mi sueño de volar sin límites"

El sueño que persigue el hombre desde hace mucho tiempo es volar, y muchos lo han conseguido. Pero ahora, el hombre pájaro austríaco Peter Salzmann ha dado un paso más allá consiguiendo gracias a un invento, no solo volar, si no ascender, algo sólo posible hasta ahora por las aves.

Peter Salzmann volando con su invento

La innovación que nos permite volar igual que un pájaro | Red Bull

Rubén García
Publicado:

Gracias a un artilugio similar a los alerones que usan los coches de la Formula Uno o un foil de las tablas que se usan en el mar para aumentar la velocidad en deportes como el windfoil o el surf, Peter Salzmann ha conseguido ascender en un vuelo sin motor, con un simple traje de alas, con este alerón en el pecho de su traje.

A vista de pájaro, en la isla de El Hierro, ha logrado la hazaña de ascender 67 metros en un planeo de 160 segundos desde que se lanzara desde un paramotor, consiguiendo lo que nunca se había logrado hasta ahora.

Durante el vuelo, realizó varios giros de 180 grados perdiendo menos de 200 metros de altitud en total. Para ponerlo en perspectiva, un vuelo estándar con traje de alas suele implicar una pérdida de altitud diez veces mayor en la misma duración, lo que subraya la importancia de la hazaña de Peter Salzmann.

"Cuando me di cuenta de que funcionaba, se me dibujo una sonrisa en la cara. Y sí, sigo teniéndola", señala Peter Salzmann.

"Sin el foil no se podría ascender"

"Nos acerca mucho más a mi sueño de niño de volar sin límites, como un pájaro", reconoce el atleta austriaco.

Peter Salzmann logró ascender unos 67 metros en una distancia de medio kilometro, un vuelo histórico e inédito llevado a cabo en la isla de El Hierro, en las Islas Canarias. "Sin el foil, no podría mantenerse en el aire y seguro que no ganaría altitud", explica Salzmann.

Era una prueba que tenían que hacer y ha funcionado. Una innovación que ahora servirá como precedente para que otros hombres pájaro puedan seguir sus vuelos.

