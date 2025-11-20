Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El snowboarder olímpico Ryan Wedding, comparado con El Chapo y Pablo Escobar: le acusan de ordenar un asesinato

Compitió en Salt Lake City 2002, figura entre los 10 fugitivos más buscados del FBI y es señalado como líder de una red internacional de narcotráfico.

El ex snowboarder Ryan Wedding

El ex snowboarder Ryan WeddingGetty images | X @rcmpgrcpolice

Luis F. Castillo
Publicado:

El canadiense Ryan James Wedding, exdeportista olímpico de snowboard que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, ha sido acusado de ordenar el asesinato de un testigo federal, según ha informado este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación llega meses después de que el FBI lo incluyera, en marzo, en su lista de los diez fugitivos más buscados del país.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, diez personas han sido detenidas en relación con el caso, en el que se acusa a Wedding de haber ordenado el asesinato de un testigo que iba a declarar contra él en un proceso por narcotráfico.

Cinco disparos en la cabeza

El testigo fue asesinado en enero en Colombia, tras recibir cinco disparos en la cabeza.

Entre los detenidos se encuentra también el abogado de Wedding, Deepak Balwant Paradkar, acusado de haberle aconsejado presuntamente “asesinar a la víctima para evitar su extradición a Estados Unidos”. Ambos son ciudadanos canadienses y, si son declarados culpables, se enfrentarían a penas de cadena perpetua.

El exatleta olímpico también afronta cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas y asesinato vinculado a una organización criminal. Las autoridades estadounidenses han comparado su perfil con el de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y Pablo Escobar.

Controla una organización de narcotráfico

"Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas de este mundo", aseguró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien añadió que el exdeportista "es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá."

El FBI anunció que la recompensa por información que conduzca a su detención o condena asciende ahora a 15 millones de dólares. Según las autoridades, se cree que Wedding se encuentra oculto en México, mientras continúa la búsqueda internacional.

