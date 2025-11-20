España remonta ante República Checa y se mete en las semifinales de la Copa Davis

El equipo español de Copa Davis obró una espectacular remontada ante República Checa (1-2) y se clasificó para las semifinales de la Copa Davis, que se jugarán este sábado (12:00 horas) ante el ganador del Alemania - Argentina. Marcel Granollers y Pedro Martínez certificaron el pase a semifinales tras lograr el punto definitivo en el dobles frente a la pareja checa formada por Mensik y Machac (7-6 y 7-6).

Los de David Ferrer se vieron obligados a remontar tras comenzar cediendo el primer partido individual, en el que Pablo Carreño cayó derrotado ante el checo Jakub Mensik (7-5, 6-4). Pero Jaume Munar comenzó la remontada superando a Jiri Lehecka (6-3 y 6-4) en un un auténtico partidazo por parte del tenista mallorquín.

España jugará la segunda semifinal de la Copa Davis este sábado (12:00 horas) ante el ganador del Argentina - Alemania. España vuelve a unas semifinales tras seis años de ausencia, desde 2019 que no disputa esa ronda. En aquella ocasión, jugada en la Caja Mágica, la 'Armada' acabó levantando el título ante Canadá. El equipo español cuenta con seis títulos de la Copa Davis (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y en Bolonia busca la séptima 'Ensaladera' de su historia.

Otra remontada de una España abonada al sufrimiento

Los de Davis Ferrer lograron lo que parecía un imposible: eliminar a República Checa, una de las grandes favoritas, en pista rápida y sin Carlos Alcaraz. El ranking decía que los checos eran los claros favoritos, pero España volvió a desafiar a la lógica y agarrado al espíritu de Marbella le dio la vuelta a la eliminatoria en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Las cosas empezaron complicadas con la derrota de Pablo Carreño ante el checo Jakub Mensik (7-5, 6-4) en el primer paritdo individual, dejando a Juame Munar con toda la presión y ante el número checo: Jiri Lehecka. El jugador mallorquín no se arrugó y superó al jugador checo en dos sets (6-3 y 6-4).

La clasificación para las semifinales se iba a decidir en el dobles y Tomas Berdych, capitán del equipo checo, decidió meter a Jakub Mensik en el puesto de Adam Pavlasek. Marcel Granollers y Pedro Martínez, con toda la responsabilidad en sus raquetas, jugaron un auténtico partidazo ante la pareja checa y se impusieron en dos emocionantes tie-break (7-6 y 7-6).

La España de David Ferrer, abonada a las remontadas, volvió a tirar de fe para dar la vuelta a una eliminatoria muy complicada y meterse, seis años después, en unas semifinales de Copa Davis, donde nos espera el ganador del Alemania - Argentina.