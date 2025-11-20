Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Copa Davis 2025

España remonta ante República Checa y se mete en las semifinales de la Copa Davis

Marcel Granollers y Pedro Martínez superan a la pareja formada por Mensik y Machac (7-6 y 7-6) para meter a España en las semifinales de la Coap Davis del próximo sábado en Bolonia. Alemania o Argentina, el rival del equipo español en semifinales.

Marcel Granollers y Pedro Mart&iacute;nez celebran la victoria en el dobles en Bolonia ante Rep&uacute;blica Checa

Marcel Granollers y Pedro Martínez celebran la victoria en el dobles en Bolonia ante República ChecaReuters

Publicidad

El equipo español de Copa Davis obró una espectacular remontada ante República Checa (1-2) y se clasificó para las semifinales de la Copa Davis, que se jugarán este sábado (12:00 horas) ante el ganador del Alemania - Argentina. Marcel Granollers y Pedro Martínez certificaron el pase a semifinales tras lograr el punto definitivo en el dobles frente a la pareja checa formada por Mensik y Machac (7-6 y 7-6).

Los de David Ferrer se vieron obligados a remontar tras comenzar cediendo el primer partido individual, en el que Pablo Carreño cayó derrotado ante el checo Jakub Mensik (7-5, 6-4). Pero Jaume Munar comenzó la remontada superando a Jiri Lehecka (6-3 y 6-4) en un un auténtico partidazo por parte del tenista mallorquín.

España jugará la segunda semifinal de la Copa Davis este sábado (12:00 horas) ante el ganador del Argentina - Alemania. España vuelve a unas semifinales tras seis años de ausencia, desde 2019 que no disputa esa ronda. En aquella ocasión, jugada en la Caja Mágica, la 'Armada' acabó levantando el título ante Canadá. El equipo español cuenta con seis títulos de la Copa Davis (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y en Bolonia busca la séptima 'Ensaladera' de su historia.

Otra remontada de una España abonada al sufrimiento

Los de Davis Ferrer lograron lo que parecía un imposible: eliminar a República Checa, una de las grandes favoritas, en pista rápida y sin Carlos Alcaraz. El ranking decía que los checos eran los claros favoritos, pero España volvió a desafiar a la lógica y agarrado al espíritu de Marbella le dio la vuelta a la eliminatoria en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Las cosas empezaron complicadas con la derrota de Pablo Carreño ante el checo Jakub Mensik (7-5, 6-4) en el primer paritdo individual, dejando a Juame Munar con toda la presión y ante el número checo: Jiri Lehecka. El jugador mallorquín no se arrugó y superó al jugador checo en dos sets (6-3 y 6-4).

La clasificación para las semifinales se iba a decidir en el dobles y Tomas Berdych, capitán del equipo checo, decidió meter a Jakub Mensik en el puesto de Adam Pavlasek. Marcel Granollers y Pedro Martínez, con toda la responsabilidad en sus raquetas, jugaron un auténtico partidazo ante la pareja checa y se impusieron en dos emocionantes tie-break (7-6 y 7-6).

La España de David Ferrer, abonada a las remontadas, volvió a tirar de fe para dar la vuelta a una eliminatoria muy complicada y meterse, seis años después, en unas semifinales de Copa Davis, donde nos espera el ganador del Alemania - Argentina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

España - Turquía: Horario, onces oficiales y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026, en directo

Los jugadores de España celebran un gol ante Georgia en Tiflis

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz animando a España desde su casa

Carlos Alcaraz, uno más animando a España en la Copa Davis: "VAMOOOOOOOS!!!!"

Peter Salzmann volando con su invento

El histórico e inédito vuelo de Peter Salzmann en El Hierro: "Nos acerca mucho más a mi sueño de volar sin límites"

Kynlee Heiman logra un récord Guinness con tan solo ocho años

Soñó estar en el libro Guinness con un reto en gimnasia: Kynlee Heiman, con ocho años, ha hecho realidad ese sueño

Marcel Granollers y Pedro Martínez celebran la victoria en el dobles en Bolonia ante República Checa
Copa Davis 2025

España remonta ante República Checa y se mete en las semifinales de la Copa Davis

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la repesca para el Mundial de 2026
Mundial 2026

Todos los emparejamientos de la repesca del Mundial 2026: Italia se medirá a Irlanda del Norte

El reloj y los dos anillos olvidados
Selección española

La Policía recupera un reloj y dos anillos de 150.000 euros perdidos por un futbolista de Turquía en La Cartuja

Sucedió en el vestuario tras el partido contra España clasificatorio para el Mundial 2026.

Fernando Alonso atiende a la prensa en Las Vegas
Aston Martin

Fernando Alonso manda un mensaje optimista de cara a 2026

El piloto asturiano confía en Aston Martin de cara al nuevo reglamento de 2026 y reconoce que la actual generación de monoplazas "no ha cumplido las expectativas".

El ex snowboarder Ryan Wedding

El snowboarder olímpico Ryan Wedding, comparado con El Chapo y Pablo Escobar: le acusan de ordenar un asesinato

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en París

Alcaraz, contra la propuesta de Toni Nadal para revolucionar el tenis: "Sería dar un paso atrás"

Lewandowski celebra uno de sus goles ante el Valladolid

La chocante petición del Barça a Lewandowski: "Robert, queremos que dejes de marcar goles"

Publicidad