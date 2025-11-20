Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz, uno más animando a España en la Copa Davis: "VAMOOOOOOOS!!!!"

El tenista murciano, baja de última hora por un edema en el isquiotibial de su muslo derecho, animó desde España a sus compañeros en la remontada ante República Checa.

Carlos Alcaraz animando a Espa&ntilde;a desde su casa

Carlos Alcaraz animando a España desde su casa@carlosalcaraz | Reuters

El equipo español de tenis obró una nueva remontada en la Copa Davis para eliminar a República Checa y meterse en semifinales, donde se verá las caras con el ganador del Alemania - Argentina. Los de David Ferrer remontaron una eliminatoria complicadísima por el nivel de los tenistas checos (Mensik, Lehecka o Machac) y por el hecho de jugarse en pista rápida indoor, unas condiciones que beneficiaban sobre el papel a los de Tomas Berdych.

Pero la brutal victoria de Jaume Munar ante Lehecka y la de Granollers y Pedro Martínez en el dobles obraron otra proeza de España, que este sábado jugará su primera semifinal de la Davis Cup desde la disputada en 2019, año en el que ganaron la sexta 'Ensaladera' del tenis español.

Y la remontada, para darle más mérito, se logró sin Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo y que no ha podido jugar en Bolonia por un edema en el isquiotibial de su muslo derecho. El tenista murciano, ganador de seis gran slam, celebró la remontada de España en sus redes sociales, en las que publicó una foto viendo el partido de dobles entre España y República Checa, con un gráfico "VAMOOOOOOOS!!!!"

David Ferrer: "Seguimos soñando y luchando"

David Ferrer, capitán de la selección española en la Copa Davis, celebró este jueves la remontada ante República Checa, que le clasificó para semifinales, y aseguró que los suyos siguen "soñando y luchando" en Bolonia en busca del título.

"Para nosotros estar aquí es un regalo. Estuvimos a un bola de partido en Marbella de quedarnos fuera. Pedro (Martínez) fue en un héroe y ahora es un jugador de Davis. Era una eliminatoria complicada. Pablo (Carreño) compitió, Mensik mereció ganar. Jaume (Munar) sacó muy bien. Fue una de sus mejores actuaciones del curso. Y en mi opinión tengo los mejores jugadores de dobles", indicó David Ferrer tras la remontada ante República Checa.

"Seguimos soñando y luchando. No hemos ganado nada, pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes. Ahora a descansar y disfrutar, que ha sido un día intenso. A preparar las semifinales", apuntó el capitán español de Copa Davis.

"Estaba nervioso cuando el partido estaba igualado. Muy emocionado por mis jugadores. Han competido en individuales y han ganado en dobles. Contento con el pase y muy orgulloso", explicó David Ferrer.

"Todo el porcentaje se lo doy a ellos porque son los buenos y los que compiten. No deja de ser una ayuda extra la mía y del equipo. Ferrer está bien como capitán, pero si hubiera estado otro también hubieran ganado porque son buenos. El ambiente es bueno para creer. Con Marcel tenemos una subida de nivel al equipo. Si hubiera estado Carlos hubiéramos tenido otra. Pero hay que seguir luchando", subrayó David Ferrer.

"No pienso en más allá. Estamos en semifinales y me lo paso bien. Pasamos momentos complicados como el de Rafa pero no me cambia la vida ganar o perder. Al día siguiente haré lo mismo. Me siento orgulloso y feliz de que vivan algo que yo ya viví", reconoció David Ferrer.

