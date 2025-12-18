Muere el delantero Ethan McLeod en un trágico accidente a los 21 años

El fútbol inglés está de luto. Ethan McLeod, delantero del Macclesfield y una de las jóvenes promesas del club, murió en un accidente de tráfico mientras regresaba de un partido la noche del pasado martes. Tenía 21 años y disputaba la Liga Nacional Norte con su equipo, que jugaba en Bedford Town.

McLeod surgió de la cantera del Wolverhampton Wanderers, con quienes fichó cuando tenía siete años. Salió de ella la temporada pasada y tras unos breves pasos por el Rushall Olympic y el Stourbridge firmó por el Macclesfield. Este sábado el Wolves guardará un minuto de silencio en la Premier League por el fallecimiento de McLeod.

El siniestro ocurrió alrededor de las once de la noche en las inmediaciones de Northampton. Según informó la BBC, McLeod viajaba en un Mercedes blanco que chocó contra una barrera. Poco después, el club confirmaba la tragedia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"Vivirá en nuestros corazones para siempre"

"Con el más pesado de los corazones y una abrumadora sensación de surrealismo que el Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero de 21 años Ethan McLeod", expresó la entidad.

El texto del club trasladaba también la enorme huella personal que había dejado el joven futbolista en sus compañeros y en todo el entorno del equipo: "Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, que tenía toda su vida por delante. Pero más que eso, la personalidad contagiosa de Ethan le hizo querer a todos con los que entró en contacto. Al darlo todo en todo lo que hizo, Ethan nos empujó sin esfuerzo a todos a ser lo mejor que podemos ser, tanto dentro como fuera del campo. El profesionalismo de Ethan y la inquebrantable ética de trabajo inspiraron a todos, y su lujuria por la vida puso sonrisas en todos nuestros rostros, incluso en los días más oscuros".

La entidad reconoció el impacto emocional que ha provocado la noticia en jugadores, cuerpo técnico y empleados. "La noticia de la muerte de Ethan ha devastado todo nuestro club y no hay palabras que puedan transmitir la inmensa sensación de tristeza y pérdida que sentimos ahora. Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán - pero una cosa es segura, y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, no importa cuánto tiempo pase en el futuro".

Finalmente, el club mostró su apoyo a la familia y amigos del futbolista: "Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes para siempre y no importa lo que nos depara el futuro, su sonrisa única que nos hipnotizó a todos nunca será olvidada. Nuestra más profunda condolencia a la familia y amigos de Ethan en este momento profundamente traumático, junto con la garantía de que brindaremos todo el apoyo que podamos a aquellos que lo necesitan. Que descanses en paz Ethan".

