Medio centenar de desalojados de Badalona pasaron la noche en una plaza contigua al B9

Medio centenar de personas que fueron desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) durante este miércoles, han pasado la noche en una plaza situada enfrente del edificio, donde han instalado varias tiendas de campaña. Además, los desalojados han encendido hogueras para combatir el frío nocturno junto con las pertenencias que pudieron conservar tras el desalojo efectuado por los Mossos d´Esquadra.

Tanto los Mossos como efectivos de la Guardia Urbana de Badalona permanecen en las inmediaciones del edificio con el objetivo de que el B9 no vuelva a ser ocupado por las personas que permanecen en los alrededores.

Alrededor de 400 personas desalojadas

En la mañana del miércoles, los Mossos d´Esquadra desalojaron el inmueble que contenía el antiguo instituto B9 tras una orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Badalona, que planea convertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana. Este procedimiento ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, que se han quedado sin solución habitacional en pleno diciembre. El que es ya el desalojo del mayor asentamiento de personas sin techo en Cataluña se saldó con 19 detenidos la mayoría en aplicación de la ley de extranjería, y 181 personas identificadas.

El proceso judicial previo al desalojo se había extendido por más de dos años que para el alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol considera una "actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", señaló.

"Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle", según defendió este miércoles.

Albiol aseguró que el Ayuntamiento de Badalona no invertirá "ni un euro" en dar una solución habitacional a los desalojados, más allá de una quincena de personas de especial vulnerabilidad de las que se ocuparon los servicios sociales.

A dos calles de la plaza donde permanecen muchos migrantes, Albiol ha convocado a los medios y bajo un cartel con el lema "la ocupación es delito", ha omitido la pobreza absoluta en la que se encuentran los desalojados para polarizar políticamente con el PSOE. "Pedro Sánchez y sus socios dicen que hay que acoger a todo el mundo, pues ahora le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda", ha lanzado.

Según datos proporcionados por Albiol, unas 150 personas ya se habían ido del B9 en los últimos días, y servicios sociales ha dado un "hospedaje temporal" a 16 migrantes, mientras que este mismo miércoles ha cogido los datos y ha empezado un proceso de atención social con una cincuentena.

