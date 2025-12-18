Oficial: la Finalísima entre España y Argentina ya tiene fecha, horario y estadio

La Finalissima que medirá a España, campeona de Europa, y a Argentina, campeona de América, ya tiene sede y fecha definitiva. El encuentro se disputará el 27 de marzo en el emblemático estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario que acogió la final del Mundial de 2022. El partido dará comienzo a las 21:00 horas locales (19:00 CET / 18:00 GMT), según han confirmado este jueves la UEFA, la CONMEBOL, la RFEF y la AFA.

El duelo se enmarca en la estrecha colaboración entre UEFA y CONMEBOL y enfrenta a los campeones de ambos continentes. Argentina -actual campeona del mundo- ganó la edición inaugural bajo la denominación actual en 2022, con un contundente 3-0 frente a Italia en Wembley. Para España será su primera participación en esta competición, heredera de la antigua Copa Artemio Franchi, disputada en 1985 y 1993 y que conquistaron Francia y Argentina.

La selección de Luis de la Fuente llegará al choque como campeona de Europa y número uno del ranking FIFA, por delante precisamente del combinado de Lionel Scaloni. El último enfrentamiento oficial entre ambas selecciones se remonta a marzo de 2018, un amistoso disputado en Madrid que terminó con un 6-1 para España. En total, ambos equipos se han visto las caras en 14 ocasiones, con seis victorias para cada uno y dos empates.

Qatar, sede de la Finalissima

La elección de Qatar como sede refuerza el carácter global del evento, tal y como destacó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin: "La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones. Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración".

Un mensaje similar trasladó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez: "Este emblemático partido es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico".

Por su parte, Qatar celebró la elección de Lusail como sede a través del ministro de Deportes y Juventud y presidente del Comité Organizador Local, el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani: "Qatar se enorgullece de acoger este prestigioso partido entre dos campeones. Contamos con un historial de organización de eventos deportivos de talla mundial, en los que ofrecemos una experiencia excepcional a los aficionados, seguidores y medios de comunicación. La celebración de la Finalissima 2026 demuestra una vez más la confianza que nuestros socios siguen depositando en Qatar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.