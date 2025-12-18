Aldama cree que Cerdán tiene la memoria "muy corta": "No se acuerda de los 15.000 euros que le di en un bar"

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, negaba en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado tener vinculación con los delitos por los que es investigado e insistía en defender su "inocencia".

También ha denunciado una persecución en su contra con "conjeturas parciales convertidas en sentencia", como "en la Inquisición". Aunque el Tribunal Supremo ve "sólidos" los motivos por los que le investiga: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

"No tengo ninguna empresa", aseguraba mientras negaba una relación contractual con Antxon Alonso. También ha insistido en que "nunca" ha estado con Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, y considera que salió de prisión provisional con "una declaración falsa".

Sobre ello le ha respondido el propio Aldama recordándole que le entregó 15.000 euros en un bar. "Señor Cerdán, su memoria no solo es corta, sino claramente selectiva cuando le conviene", comienza diciendo en el post de Instagram poco después de escuchar las palabras del exdirigente socialista en el Senado.

"Buenas tardes a todos. Señor Cerdán, su memoria no solo es corta, sino claramente selectiva cuando le conviene. Yo estuve con usted físicamente una única vez, y la recuerdo perfectamente: fue cuando, actuando con absoluta avaricia, discutió con su amigo Koldo y dejó claro que no podíamos entrar en su cupo, advirtiendo de que aquello conllevaba una multa. Esa multa fue de 15.000 euros, cantidad que le entregué personalmente en el bar situado frente a Ferraz. La urgencia de aquel momento solo puede explicarse porque las tarjetas de Servinabar no funcionaban o carecían de fondos suficientes. En lugar de dedicar su tiempo a hablar de mí, haría bien en preocuparse por usted mismo, porque sus problemas son serios y, le aseguro, no han hecho más que empezar. Y, por cierto, lo que usted ha hecho hoy con una senadora que ha sufrido un asesinato en su familia es moralmente repugnante y propio de alguien carente de toda humanidad. Pero, en fin, no sorprende viniendo de quien viene. Y si todo lo que afirmo fuera mentira, explíqueme entonces por qué estamos en esta situación. Si considera que su honor ha sido vulnerado, denúncieme sin demora, señor Cerdán. Buenas tardes y besos a todos", escribe Víctor de Aldama en un post publicado en su perfil de la red social Instagram.

