Sin ministros en la reunión del PSOE y Sumar tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso

Sumar exigía al PSOE una cumbre urgente para aplicar cambios tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en las filas socialistas. Las presiones han terminado en la convocatoria de una reunión entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición y en la que no habrá presencia de ningún ministro, a pesar de que Sumar había pedido que fuera un encuentro "al máximo nivel" y que estuvieran presentes miembros directos del Ejecutivo.

Desde Sumar se han mostrado abiertamente molestos por la actitud de los socialistas ante los casos de presunta corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, y advierten al presidente Pedro Sánchez de que gobernar para resistir, sin hacer cambios profundos, solo sirve para "alimentar a Vox".

Al encuentro, que previsiblemente se celebrará este viernes, irán cargos orgánicos de los partidos. Fuentes cercanas al partido de Yolanda Díaz confirman que al encuentro acudirán responsables políticos de los partidos de Sumar en el Gobierno, entre ellos IU y Más Madrid, y la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró.

El formato para esta cumbre será diferente frente a las anteriores comisiones de seguimiento de la coalición como se hizo en la reunión celebrada en verano para afrontar la crisis abierta por los indicios de corrupción en torno al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Entonces sí se contó con la presencia de ministros socialista como María Jesús Montero, Félix Bolaños y de Sumar con Ernest Urtasun.

Sumar: "Lo que ha ocurrido es muy grave y debilita"

El intento del socio minoritario del Gobierno de Sánchez por tener una cumbre "al máximo nivel" no ha surgido efecto y solo asistirán representantes políticos de los partidos. Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes e IU insistieron en la necesidad de tener una reunión urgente para relanzar al Gobierno.

Además, aseguran estar "decepcionados" con la comparecencia del lunes del presidente Sánchez y creen que perdió una oportunidad para "rendir cuentas" y mostrar "contundencia" a los escándalos que rodean al partido.

Sumar afirmaba que no contemplaba otro escenario que no fuera "constructivo" y con acuerdos que permitan una "salida fortalecida" del Gobierno y que se comprometiera a intensificar la agenda social. Sería un "error si el PSOE frivoliza sobre la importancia", afirman desde el ala Sumar. "Lo que ha ocurrido es muy grave y debilita. Yo no sé si se ha enterado el PSOE de que esas cosas debilitan", añadían.

