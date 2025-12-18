Trump defiende el despliegue militar en Venezuela y anuncia una paga extra para los militares: "Es solo un bloqueo"

El presidente Donald Trump ha dado un discurso a la Nación en el que ha aprovechado para criticar a la anterior Administración. "Hemos ido de lo peor a lo mejor", aseguraba Trump apenas había comenzado a hablar. También ha destacado las deportaciones a inmigrantes, los logros económicos, la subida de los salarios, etc.

"Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual", asegura.

De Venezuela no ha hablado mucho durante su discurso. Sí que lo ha hecho antes, a pie de avión. Trump ha defendido que el despliegue naval estadounidense en las costas de Venezuela es "solo un bloqueo" y que el país presidido por Nicolás Maduro ha robado su petróleo a Estados Unidos.

"Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en alusión al bloqueo de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. "Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho, y lo queremos de vuelta, pero lo tomaron, lo tomaron ilegalmente", añade.

Maduro responde asegurando que el comercio de petróleo seguirá y acusa a Estados Unidos de querer imponer en Venezuela un cambio de régimen. También ha pedido una reunión de emergencia del consejo de seguridad de la ONU.

Trump ha querido defender su gestión económica, su control migratorio y su política exterior durante su discurso a la nación y ha anunciado una paga especial de 1.776 dólares (algo más de 1.500 euros) a los más de 1.450.000 militares de las Fuerzas Armadas para lo que califica como el "Ejército más poderoso del mundo". "Esta noche, después de once meses, nuestra frontera está segura. La inflación se ha detenido. Los salarios han subido. Los precios han bajado. Nuestra nación es fuerte. Estados Unidos es respetado", ha destacado.

Reforma sanitaria y vivienda asequible

El presidente estadounidense ha prometido una reforma sanitaria para poner fin a la Ley de Cuidado Sanitario Asequible, conocida como 'Obamacare' buscando reducir las primas de los seguros sanitarios creando un sistema de pagos directos a ciudadanos de bajos ingresos. También propone un nuevo programa para facilitar la vivienda asequible.

"Van a recibir mucho mejor cuidado de salud a un precio más bajo. Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras que se han enriquecido y el Partido Demócrata, que está totalmente controlado por esas compañías aseguradoras. No van a quedar contentas, pero eso me da igual, porque ustedes, el pueblo va a conseguir un gran cuidado sanitario", explica.

Ataque a una nueva 'narcolancha'

En la víspera del discurso a la Nación de Donald Trump, el Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que navegaba en aguas del Pacífico oriental, y lo enmarca en su operación 'Lanza del Sur' presuntamente contra el narcotráfico.

"Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", ha señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X.

Las Fuerzas Armadas han hecho el anuncio en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe en los que han muerto 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.