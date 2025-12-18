Eva Marie Pauline, gran promesa del atletismo español con 15 años: "Lo más importante son los estudios, el atletismo..."

En un país donde el fútbol es el deporte rey, una joven atleta torrejonera ya despunta con tan solo 15 años. Hablamos de Eva Marie Pauline, del Club Atletismo Torrejón y que posee el récord nacional sub-16 de lanzamiento de disco y el récord absoluto de la Comunidad de Madrid. La marca de 48,51 metros que logró en un control de la Federación Madrileña de Atletismo celebrado en Getafe supone el récord de España en categoría sub-16 con tan solo 15 años.

"Primero hice el récord de Madrid que eran 45 metros y luego fui a por el récord de España sub-16 que eran 46, y lo superé", asegura Eva Marie Pauline con naturalidad a Antena 3 Deportes.

Lo más sorprendente son las condiciones en las que entrena: los discos almacenados en un viejo cubo y una gran explanada de tierra plagada de desniveles.

"Es un poco duro porque tenemos barro por todos los lados. Hay que tener cuidad y ya está", asegura la atleta torrejonera.

Eva Marie Pauline y su primer campeonato: "Hice tres nulos y me fue super triste, pero..."

Eva Marie Pauline es una del as grandes promesas del atletismo español, pese a que en su primer campeonato no comenzó de la mejor forma posible.

"Hice tres nulos y me fue super triste, pero eso me animó más a seguir porque yo sabía que ese fracaso no me iba a parar", recuerda la atleta del Club Atletismo Torrejón ante las cámaras de Antena 3 Deportes.

Su próximo objetivo es conseguir la marca mínima europea para recibir la llamada de la Federación de Atletismo para acudir al Europeo. Pero es un objetivo que no le obsesiona, ella tiene claras sus prioridades.

"Lo más importante son los estudios, el atletismo tiene que ser solo un hobby", indica esta joven promesa del atletismo español.

