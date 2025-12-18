Registran el laboratorio IRTA-CReSA para determinar el origen del brote de peste porcina en Barcelona

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil están registrando las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en relación a una investigación para determinar el origen del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña.

El registro se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad. La entrada y registro al laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola, que ha declarado las diligencias previas como "secretas".

Los Mossos d'Esquadra que investigan el origen del virus junto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya remitieron hace unos días un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.

Investigación del origen del brote de peste porcina

La justicia investiga el origen del brote de la peste porcina africana detectado a finales de noviembre en Cataluña como un posible delito contra el medio ambiente. Sospechan de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

El laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está bajo el foco y agentes de la Guardia Civil y los Mossos han entrado para registrar las instalaciones. Las sospechas vienen porque los primeros jabalís muertos infectados aparecieron cerca de este laboratorio.

La Generalitat también ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA una auditoria para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes con peste porcina.

Los centros investigados están en el foco a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal que detalla que el genoma del virus detectado es parecido al que circuló en Georgia en 2007 y que suele utilizarse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

