Los hijos de Rob Reiner y Michele Singer se pronuncian tras el presunto asesinato de sus padres: "El dolor que estamos experimentando"

Jake y Romy Reiner han manifestado su dolor tras conocerse la muerte del reconocido director y su esposa y han pedido "respeto y privacidad". Todo ello, después de que su hermano Nick Reiner haya sido detenido como principal sospechoso del presunto homicidio.

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, detenido tras el asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, detenido tras el asesinato de sus padresEUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

La muerte de Rob Reiner y Michele Singer ha creado conmoción en la industria cinematográfica en Estados Unidos. El pasado 14 de diciembre, el conocido actor y su esposa fueron hallados muertos en el interior de su vivienda de Los Ángeles.

Según recoge People, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte fue el homicidio, a causa de múltiples heridas con objetos punzantes.

Desde que su hijo Nick Reiner fue detenido como presunto sospechoso del asesinato, todas las miradas están puestas en la familia Reiner. En concreto, los hijos de la pareja, Jake y Romy, se han pronunciado al respecto de la muerte de sus padres. "Las palabras ni siquiera pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", recoge TMZ.

"Estamos agradecidos por las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida", han expresado.

Asimismo, han solicitado "respeto y privacidad", que las especulaciones "se moderen con compasión y humanidad" y que sus padres "sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron".

Su hermano Nick, acusado de presunto homicidio

El mismo día que se tuvo constancia de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer, fue detenido el hijo de ambos, Nick Reiner sin derecho a fianza. Este ha sido acusado de doble asesinato.

Tal y como recoge People, a las 15:30 horas del pasado 14 de diciembre, cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue informada del caso. No fue hasta las 21:00 cuando su hijo fue arrestado cerca del campus de la Universidad de California.

Las imágenes de su detención fueron publicadas en un inicio por el Departamento de Policía de Los Ángeles y tras borrarlo de sus redes, el New York Post fue capaz de conservarlo.

Nick ya ha compadecido ante el tribunal el pasado miércoles, aunque se estima su audiencia por imputación el 7 de enero. Cabe señalar que en una entrevista con People, Nick habló de su lucha contra la drogadicción, que comenzó en su adolescencia y que finalmente lo dejó viviendo en la calle.

Rob Reiner ha dejado huello dentro del mundo cinematográfico. El actor y director de cine fallecido a los 78, fue reconocido por pilotar películas como 'La princesa prometida' (1987), 'Cuenta conmigo'(1986), 'This Is Spinal Tap' (1984) o 'Misery' (1990). Por su parte, la fotógrafa Michele Singer realizó la portada de 'The Art of the Deal' y trabajó en 'Cuando Harry conoció a Sally' donde conoció a su futuro esposo.

