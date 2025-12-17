Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Motociclismo

Muere a los 25 años el piloto Jéremy Bernet en un trágico accidente de moto en Gran Canaria

Luto en el motociclismo. Jéremy Bernet estaba considerado como una de las grandes promesas del motociclismo en el archipiélago.

Muere a los 25 a&ntilde;os el piloto J&eacute;remy Bernet

Muere a los 25 años el piloto Jéremy BernetCanariasenmoto

Publicidad

Gracia López
Publicado:

El mundo del motor está de luto en Canarias por la muerte de todo un referente en el motociclismo en el archipiélago, Jéremy Bernet. Un joven piloto que perdió la vida tras un grave accidente de moto el pasado domingo en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria.

El suceso tuvo lugar por la tarde, en torno a las 19:30 cuando circulaba por la GC-112 y sufrió una caída. Un vigilante de seguridad fue el encargado de alertar de la caída llamando al Centro Coordinador de Emergencias. De manera inmediata se activaron los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico.

Cuando llegaron al lugar, el joven piloto presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter crítico y fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Tras varias horas de lucha por la vida, este lunes el entorno deportivo a través del portal del motociclismo en Canarias, canariasenmoto.com confirmaba su fallecimiento a los 25 años de edad debido a la gravedad de las heridas.

La carrera de Jéremy Bernet

Jéremy Bernet comenzó a competir a la corta edad de los seis años, lo hizo con las minimotos. Ya siendo tan pequeño logró importantes títulos. Y a partir de ahí, las islas se le hicieron pequeñas para su gran talento. Comenzó a competir a nivel nacional, lo hizo en el Campeonato de España de Velocidad y en el que está considerado como antesala del Mundial de Moto GP, el FIM CEV Repsol. A lo largo de su carrera consiguió ocho títulos regionales y se convirtió en el piloto más laureado de toda Canarias.

Aunque no nació en una familia con tradición familiar en este deporte, su fuerte vocación y su gran talento le han llevado por un camino de éxito. Logró cosechar importantes éxitos también en la categoría Moto3 y en Moto2. Sus últimas competiciones fueron en el Campeonato de Canarias con éxito rotundo sobre motos de 1.000 c.c.

Con un gran legado a su espalda, incluso a pesar de su corta edad, se va quien para muchos ha sido el mejor piloto de velocidad de toda Canarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el The Best 2025

El trofeo The Best de la FIFA

Publicidad

Deportes

Kylian Mbappé remata ante Jaime González

CF Talavera de la Reina - Real Madrid: partido de la Copa del Rey, en directo (0-1)

Muere a los 25 años el piloto Jéremy Bernet

Muere a los 25 años el piloto Jéremy Bernet en un trágico accidente de moto en Gran Canaria

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo

Nil Llop, primer patinador de velocidad español en unos JJOO: "He hecho historia"

Carlos Alcaraz y su entrenador Samuel Lopez en las instalaciones de Queen's
Tenis

Quién es Samu López, el nuevo entrenador principal de Carlos Alcaraz tras el 'divorcio' con Ferrero

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2025
Tenis

Juan Carlos Ferrero, tras su ruptura con Alcaraz: "Me hubiera gustado seguir"

El estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026
México

Una sede del Mundial 2026 rodeada de cadáveres: Guadalajara, epicentro de una tragedia

El España vs. Uruguay de la Copa del Mundo se disputará en un estadio junto al que se han hallado hasta 500 bolsas con restos humanos en los últimos meses.

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz en el pasado Wimbledon
Tenis

Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero: "Es muy difícil para mí escribir esto..."

El tenista murciano, que ha tenido al alicantino como entrenador desde 2018, cambia de técnico para la temporada 2026.

Raphinha y Natalia Rodrigues Belloli

La mujer de Raphinha estalla contra los premios The Best: "¿Es jugador de baloncesto?

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

Suspenden un partido juvenil en Segovia por una pelea multitudinaria entre familiares: hay 4 heridos

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal en París

Quién votó a quién en los premios The Best 2025

Publicidad