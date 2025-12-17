Muere a los 25 años el piloto Jéremy Bernet en un trágico accidente de moto en Gran Canaria

El mundo del motor está de luto en Canarias por la muerte de todo un referente en el motociclismo en el archipiélago, Jéremy Bernet. Un joven piloto que perdió la vida tras un grave accidente de moto el pasado domingo en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria.

El suceso tuvo lugar por la tarde, en torno a las 19:30 cuando circulaba por la GC-112 y sufrió una caída. Un vigilante de seguridad fue el encargado de alertar de la caída llamando al Centro Coordinador de Emergencias. De manera inmediata se activaron los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico.

Cuando llegaron al lugar, el joven piloto presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter crítico y fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Tras varias horas de lucha por la vida, este lunes el entorno deportivo a través del portal del motociclismo en Canarias, canariasenmoto.com confirmaba su fallecimiento a los 25 años de edad debido a la gravedad de las heridas.

La carrera de Jéremy Bernet

Jéremy Bernet comenzó a competir a la corta edad de los seis años, lo hizo con las minimotos. Ya siendo tan pequeño logró importantes títulos. Y a partir de ahí, las islas se le hicieron pequeñas para su gran talento. Comenzó a competir a nivel nacional, lo hizo en el Campeonato de España de Velocidad y en el que está considerado como antesala del Mundial de Moto GP, el FIM CEV Repsol. A lo largo de su carrera consiguió ocho títulos regionales y se convirtió en el piloto más laureado de toda Canarias.

Aunque no nació en una familia con tradición familiar en este deporte, su fuerte vocación y su gran talento le han llevado por un camino de éxito. Logró cosechar importantes éxitos también en la categoría Moto3 y en Moto2. Sus últimas competiciones fueron en el Campeonato de Canarias con éxito rotundo sobre motos de 1.000 c.c.

Con un gran legado a su espalda, incluso a pesar de su corta edad, se va quien para muchos ha sido el mejor piloto de velocidad de toda Canarias.

