Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente"

El actor, que se encuentra produciendo una película sobre el VIH llamada 'Silencio', ha desvelado en redes sociales que tiene este virus.

Eduardo Casanova en los premios Goya

Eduardo Casanova en los premios GoyaEuropa Press

Daniel Caballero
El actor, director y guionista Eduardo Casanova, de 34 años, ha anunciado este jueves que tiene VIH, en una publicación compartida a través de sus redes sociales. "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha expresado.

El mensaje en Instagram de Casanova, que el pasado e1 de diciembre estrenó 'Silencio', una miniserie con la pandemia del VIH como trasfondo, ha recibido una oleada de apoyo en las respuestas, empezando por la de la asociación Apoyo Positivo, que expresa su orgullo por el actor. Compañeros de profesión como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño o Miguel Diosdado también han expresado su cariño a Casanova, que se dio a conocer como Fidel en la serie de televisión 'Aída'.

