Djokovic responde a Nadal: "No estoy de acuerdo, pero..."

Novak Djokovic ganaba el pasado 10 de septiembre el US Open, el 24º grand slam de su carrera. El de Belgrado es el tenista con mas major de la historia junto a Margaret Court (24) y por delante de Serena Williams (23), Rafa Nadal (22) y Roger Federer (20). El serbio ha firmado un 2023 impresionante conquistando el Open de Australia, Roland Garros y el US Open. Solo Carlos Alcaraz fue capaz de derrotar a Nole en uno de los cuatro grandes, lo hizo en la final de Wimbledon.

Sobre esa ambición y espíritu competitivo de Djokovic habló Rafa Nadal en una entrevista en Movistar. "Creo que Novak siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él. Quizá por eso lo hizo. Creo que ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Creo que yo también he sido ambicioso, pero me lo he tomado de otra forma, lo que me ha permitido ver las cosas de otra manera", indicó el balear sobre Nole y el hecho de haber sido el jugador del Big Three con más grand slam.

Esas palabras han llegado hasta el propio Djokovic y el serbio ha respondido a Nadal, dejando claro que no comparte la opinión de Rafa.

"Vi que sus palabras se hicieron virales, que mucha gente ha hablado de eso. Cualquier persona tiene derecho a su propia opinión y a cómo interpreta las cosas en un determinado contexto. Eso es todo lo que puedo decir. Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es: un gran campeón, mi mayor rival y alguien que, como jugador, ha contribuido a moldear mi juego y los resultados que he conseguido a lo largo de mi carrera. No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa, ni de él ni de Federer: mi respeto hacia ambos está por encima de cualquier opinión negativa que pudiera tener. De nuevo, es la opinión de Rafa. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad", respondió el del Belgrado.

Novak Djokovic también habló sobre la recta final del año, donde le esperan la Copa Davis, el Masters de París-Bercy y la Copa Masters.

"Hemos hecho un plan de tres semanas hasta el primer partido en Bercy. Todavía me quedan tres eventos y mis ambiciones siempre son importantes. Me tengo que preparar bien, son tres torneos en cuatro semanas. Será intenso, con muchos partidos muy exigentes. A pesar de que tengo la mayor de las expectativas para los tres torneos, de algún modo, mi mayor deseo de aquí a final de temporada es ganar la Copa Davis. Espero que allí encuentre mi mejor nivel, como el resto de chicos del equipo", indicó Nole.