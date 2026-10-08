Djokovic y la decisión de Sinner de no jugar más en 2026: "Es inteligente porque..."

Novak Djokovic ha aterrizado en Shanghái con su séptimo título de Pekín bajo su raqueta y con el objetivo de prolongar su buen momento de forma y tenis en tierras chinas, donde el serbio se ha coronado en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018). El campeón de 24 grand slam ha reconocido que viene de "la mejor semana del año".

."Ha sido una semana fenomenal en Pekín. La mejor de este año, sin duda. Estoy intentando continuar con esa inercia también en Shanghái, usar esa confianza y, ojalá, también durar mucho en este torneo en China, donde me ha ido muy bien en mi carrera", explicó el de Belgrado.

Djokovic, a sus 39 años, ha logrado prolongar su carrera más allá de lo imaginable y, tras lidiar con varias lesiones a lo largo de las dos últimas décadas, ha ofrecido su opinión sobre el momento que atraviesa Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y que, con una lesión en su rodilla, no juega desde la final de Wimbledon, el pasado mes de julio.

"Al mismo tiempo, tiene que pensar a largo plazo. Es una decisión inteligente, porque, como alguien que siempre ha intentado tener una visión de conjunto, apoyo plenamente esa forma de pensar y esa mentalidad. Es importante prolongar la carrera deportiva para tener más oportunidades de alcanzar todos los objetivos", señaló Nole al ser preguntado por la lesión del italiano.

Djokovic, que en 2018 estuvo varios meses fuera del circuito por una lesión y operación en el codo, ha explicado que Sinner deberá recuperarse físicamente y también mentalmente.

"Como alguien que ha sufrido lesiones importantes en su carrera, sé lo difícil que es hacer un regreso así. Por supuesto, en el aspecto físico, o estás listo o no lo estás. Pero luego está el factor mental. Estás en la pista y piensas: '¿Estoy realmente curado del todo y libre para hacer este esfuerzo?'", subrayó Nole.