Alcaraz apunta alto en Shanghái: "Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo"

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Shanghái, penúltimo Masters 1.000 de la temporada y en el que debutará ante el ganador del Juan Manuel Cerúndolo - Nicolás Mejia. Tras conquistar el torneo de Tokio el pasado martes, el campeón de siete grand slam ha aterrizado en China con la intención de darlo todo y buscar uno de los pocos títulos que aún le faltan en su palmarés a los 23 años.

El tenista murciano, que compareció en la sala de prensa del Rolex Shanghái Masters, señaló este jueves sentirse "muy bien", tanto física como mentalmente, con vistas a su participación en el Masters 1000 de Shanghái.

"Ahora mismo me siento muy bien. Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo. Estoy entrenando muy bien", explicó Alcaraz ante los periodistas.

"Ahora, vamos a intentar aprovechar que gran parte de la temporada me la he perdido. He estado en casa, recuperándome, y ahora (estoy) con muchas ganas de estar viajando y de darlo todo", apuntó Alcaraz.

El pupilo de Samu López no jugó el año pasado en Shanghái y su mejor resultado en el torneo chino son los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac.

De cara a su estreno, frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, Alcaraz señaló que será "un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante".

El mejor tenista español de la actualidad también habló de su orgullo por representar a su país en la próxima Copa Davis.

"Doy gracias por ser español. Representar a mi bandera es una de las mejores cosas que me pueden pasar", subrayó el fenómeno de El Palmar.

Djokovic debutará ante Hubert Hurkacz

El serbio Novak Djokovic se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, quien se impuso hoy al australiano James Duckworth, en la segunda ronda del Másters 1.000 de Shanghái, un torneo del que ambos contrincantes han sido ganadores. Hurkacz, de 34 años y campeón en 2023 ante el ruso Andrey Rublev, lo tuvo hoy más sencillo en el primer set (6-3) que en el segundo (7-6 (4)), sellando finalmente su victoria gracias en buena medida a su efectividad en el saque.

Por su parte, Djokovic llega a Shanghái a sus 39 años como campeón del Abierto de Pekín, el título número 102 de su larga carrera, algo que puso en entredicho su participación en este torneo hasta el último momento. De hecho, sea cual sea su resultado en la megalópolis oriental china, el serbio logrará un nuevo récord, el de convertirse en el tenista con más participaciones en la historia de los Másters 1.000, con 140, lo que le permitirá superar al español Feliciano López y a otro histórico como el suizo Roger Federer (138).

La pista de Qizhong es uno de los terrenos más fértiles para Djokovic, ya que, a sus 39 años, se mantiene como tenista con más trofeos en Shanghái merced a sus victorias en 2012, 2013, 2015 y 2018.