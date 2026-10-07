Juan Carlos Ferrero: "Si me fuera al equipo de Sinner, nunca sería para fastidiar a Alcaraz"

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, anunció hace unas semanas que volverá a los banquillos la próxima temporada después de tomarse un año de descanso. Ahora, en una entrevista con Punto de Break con motivo de la presentación de su primer libro, 'Mentalidad ganadora', el valenciano ha dejado nuevas pistas sobre su posible futuro en el circuito.

Sobre el dúo Sinner-Alcaraz: "Es difícil quedarse con uno […] Lo que ha conseguido Jannik desde principio de año, ganando tantos Masters 1000, es digno de reconocimiento. Ahora mismo el mejor de todos es el que está ahí arriba. Tampoco podemos desprestigiar lo que ha conseguido Sascha, algunos dicen que lo hizo porque no estaban los otros, pero Sascha siempre ha estado ahí, compitiendo contra Jannik y Carlos. Es cierto que nunca pudo con ellos, pero siempre estuvo muy cerca, así que dejemos que disfrute ahora, con esta nueva confianza seguro que peleará más de tú a tú con ellos".

"Por el corazón me quedaría con Carlos, pero por números tendríamos que quedarnos con Jannik"

¿Quién es para él el mejor? ¿Sinner o Alcaraz? "Se lo podríamos dar a cualquiera de los dos, son jugadores impresionantes, difícil elegir […] Por el corazón me quedaría con Carlos, pero por números tendríamos que quedarnos con Jannik".

Preguntado sobre qué pensarían los seguidores de Alcaraz si finalmente entrena a Sinner a partir de 2027, el de Ontinyent lo tiene claro: "La gente que sigue a Carlitos quiere lo mejor para él, quizá les pueda molestar verme a mí en el equipo de Jannik. Si esto hubiera pasado un mes después de haber roto la relación, tal vez hubieran pensado que lo hacía en plan venganza o para fastidiarle".

"Más allá de todo eso, una vez ha terminado la relación y habiendo pasado ya un año, lo que intento ahora es mirar por mi crecimiento como entrenador, en cómo mejorar mi carrera. El nombre debería dar un poco igual, aunque si fuera Jannik sé que la gente podría pensar eso. La gente tiene que respetar mi decisión y, sobre todo, que si yo me fuera en el futuro al equipo de Jannik nunca sería para fastidiar a Carlos", abunda.

Pide respeto con la decisión que tome

Asegura Ferrero que si entrenara a Sinner sería "para crecer como entrenador y tener la oportunidad de haber trabajado con dos de los mejores jugadores de esta generación. No por entrenar a Carlos significa que ya no puedas entrenar a su máximo rival. El mundo competitivo es así, a veces estás con unos y luego con otros. Solo le pido a la gente un poco de respeto con la decisión que finalmente tome, yo jamás querría nada malo para Carlos".

Dice que aún no tiene ningún proyecto cerrado, pero deja claro que le gustaría algo más relajado: "Algo más relajado, sí. La relación con Carlos arrancó desde muy pequeño, necesitó de mucha inversión de tiempo para completar todas las áreas de juego y ordenar su arsenal de juego. Ahora me decantaría por un jugador que estuviera un poco más hecho, jugadores que ya están más formados y que no requieran que estés cada día al 200%. Seguro que se van a presentar oportunidades, así que espero volver con fuerza".