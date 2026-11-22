Al igual que el Real Madrid, pero con un plus más de dificultad, el FC Barcelona ha remontado al Villarreal (3-2) en el Camp Nou para afianzar el liderato en solitario tras un partido que perdía 0-2 en el minuto 7.

El equipo de Flick acusó el parón y emulando a su máximo rival encajó no uno, sino dos goles antes de los diez primeros minutos de partido. El Villarreal castigó con dos golazos y en un abrir y cerrar de ojos se vio con dos goles de ventaja y más de 80 minutos para defenderlos.

El Barça reaccionó de inmediato, cortó la sangría atrás, se hizo dueño del partido y comenzó a atacar la portería del submarino. En un devenir de partido casi calcado al del Madrid este pasado sábado, Lamine falló un penalti que hubiera recortado la diferencia a la mínima antes del descanso, que sería cuando los azulgrana activarían del todo la máquina.

Remontada de líder... con un error del VAR

En el 57' Gerard Martín inició la remontada con un testarazo perfecto que, eso sí, no debió ser ni córner ya que el disparo previo de Cancelo golpeó directamente en el travesaño. El VAR ni entró, y eso que lo suele hacer. El Villarreal asestó mal el golpe y cuatro minutos después Fermín marcó el del empate a la contra.

El dominio y el acoso fue total: 70% de posesión, 30 tiros, 9 a puerta y hasta 10 córners por ninguno de los visitantes, que además vieron seis amarillas y una roja en un día en el que el listón del colegiado estuvo demasiado bajo.

El gol de la remontada se lo marcó directamente en propia Pau Navarro en el 67'. El submarino estaba demasiado atrás y terminó hundiéndose como tantas veces. La fragilidad defensiva, su gran talón de Aquiles, hace no mucho encajó un 0-6 ante el PSG en La Cerámica.

El Barça, como el Madrid, también remonta

Hasta le sobró tiempo a un Barça que se dio un susto de muerte y que el no cerrar el partido casi le cuesta los puntos al final. Muy poco del Villarreal, claramente de menos a más y que dio la sensación de que se 'encontró' con dos goles demasiado pronto. No supo guardar el resultado y pese a que tuvo casi 30 minutos para intentar igualarlo apenas hizo ademán de creer. Los de Flick salvan la papeleta y siguen líderes con tres puntos más que los madridistas.