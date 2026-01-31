Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La divertida reacción de Fernando Alonso a la 'grulla' de Alcaraz en Australia: "¡Alcaraz, te quiero!"

Dos de los mejores deportistas en la historia de España interactuaron en redes sociales tras la épica victoria de Alcaraz en las semifinales del Open de Australia.

Fernando Alonso y Carlos Alcaraz

Fernando Alonso y Carlos AlcarazX: @carlosalcaraz

La 'grulla' de Carlos Alcaraz tras doblegar en cinco sets y casi cinco horas y media a Zverev en las semis del Open de Australia ha provocado la reacción de Fernando Alonso en redes sociales, el cual celebró de esta manera su segundo título mundial de Fórmula 1 en el GP de Japón 2006.

Fue el propio tenista murciano en el que publicó en redes sociales dos imágenes de él celebrando la victoria en Australia ante el alemán, y al lado Fernando Alonso haciendo lo mismo 20 años antes tras ganar el GP de Japón, que a su vez sellaría su segundo y último título en F1.

"Alcarazzzz... te quieroooo"

Ante la publicación del de El Palmar, Fernando Alonso no tardó en percatarse y reaccionó en su Instagram subiendo la misma imagen y escribiendo: "🎼🎤 Alcaraz Alcarazzzzz... Alcarazzzz... te quieroooo🎺🎺💪". Alcaraz, además, siempre se ha mostrado como un gran fan de Fernando, y en los últimos años ha lanzado varios guiños sobre la búsqueda de su 33º victoria en Fórmula 1.

Es más, la cuenta oficial de la F1 comentó la publicación de Carlos con un "33 🔜 ❓".

Buenas sensaciones en Aston Martin

Por otra parte, este pasado viernes Fernando Alonso se subió por primera vez al Aston Martin, obra del gran Adrian Newey, en la última jornada de los test de Montmeló. "Para nosotros era el primer día real, mientras que otros equipos ya habían rodado antes. Hicimos más de 60 vueltas y el coche respondió bien, así que fue un primer día positivo... Fue un buen día, fue definitivamente emocionante volver al coche después del invierno. Es el primer coche hecho por Adrian, junto a Honda, Aramco y con todas estas nuevas reglas. Miramos ya a Bahréin (próximos test) con muchas ganas", admitió el piloto de 44 años, que a su vez afronta la que puede ser su última temporada en F1.

El Aston Martin, eso sí, fue el equipo que menos vueltas (65) dio entre los cinco días de test, básicamente porque solo rodaron los dos últimos días, y el jueves Lance Stroll apenas pudo dar cuatro. Alonso firmó el segundo peor tiempo (1:20.795), a más de cuatro segundos del mejor crono marcado por Hamilton, aunque se confirmó que apenas tiraron en recta. La buena noticia es que el diseño ha sorprendido, para bien, a toda la parrilla y expertos de F1, que ya se han atrevido a decir que Newey lo ha vuelto a hacer... Solo el tiempo y los resultados podrán confirmarlo o desmentirlo.

