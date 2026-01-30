'La Fiera', la película que cuenta la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España

El próximo viernes 6 de febrero se estrena en los cines la historia de los cuatro pioneros del salto base en España, un grupo de amigos a los que le gustaba el riesgo y la adrenalina y cuya historia ha sido llevada a la gran pantalla. Sandra Cavia, periodista de Antena 3 Deportes, ha charlado con Armando del Rey, pionero del salto BASE en España, y Miguel Bernardeau, el actor que le da vida en los cines.

"Para mí la fiera es, para que lo entiendan a todo el mundo, lo mismo que para los flamencos es el duende. El alma del salto, el por qué", explica Armando del Rey, saltador BASE.

Miguel Bernardeau es el actor que interpreta a Armando del Rey en 'La Fiera'.

"Entender la contradicción entre que es una persona extremadamente calculadora, responsable y precavida y, al mismo tiempo es capaz de saltar de una pared de 300 metros", nos resume Miguel Bernardeau.

El actor se ha entrenado en un túnel de viento, para sentir lo mismo que experimentan Armando del Rey y los saltadores BASE con trajes de alas.

"La situación es un poco cómica porque tienes que estar haciendo como que vuelas y es muy incómodo, te puede dar claustrofobia", apunta Miguel Bernardeau.

"Es una historia muy bonita, de amistad, de riesgo, de ponerse a prueba"

Armando ha sido asesor de la película, igual que su amigo Carlos Suárez, quien murió en un accidente antes de comenzar el rodaje principal.

"Realmente la culminación de la película es el mejor homenaje de todos y va por ellos", indica Armando del Rey, saltador BASE.

"Es una historia muy bonita, de amistad, de riesgo, de ponerse a prueba", confiesa el actor Miguel Bernardeau.

Conocido por sus papeles en la serie Élite (2018-2021) y Zorro (2024), Miguel Bernardeau rememora una frase que le dijo Armando del Rey: "Mientras los demás sueñan nosotros solo tenemos que recordar".

A partir del 6 de febrero, La Fiera se estrena en todos los cines, una película que rememora la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España.

