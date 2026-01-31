Nicholas Scalabrino atraviesa volando un edificio a 230 km/h: así pasó por 'el ojo de aguja'

Encarar un edificio de 377 metros surcando el cielo es una locura que solo se le podía ocurrir a Nicholas Scalabrino. Este paracaidista sudafricano de 35 años ha conseguido una hazaña nunca antes vista: atravesar el 'ojo de aguja' del hotel más alto del mundo, el Ciel Dubái Marina; de 82 plantas. Una maniobra que no permite fallar y que la ha realizado junto al resto de integrantes del equipo de paracaidismo XDubai. "Fue genial volar a través del espejo. Es como atravesar una casa de espejos", según explicaba Scalabrino sus sensaciones al completar el reto.

Ante esta situación, la preparación debía ser más que perfecta, por lo que "empezamos la preparación hace años. Entrenábamos únicamente haciendo paracaidismo", confirmaba el sudafricano. Antes del verdadero salto, Scalabrino y el resto de compañeros realizaron 40 saltos previos para que todo saliera perfecto, garantizar la máxima seguridad y evitar males mayores.

Con casi dos décadas de experiencia en deportes extremos, Scalabrino asegura que sigue encontrando motivación en cada nuevo reto. "No volamos a través de un edificio todos los días, así que no me aburro", afirmó subrayando la singularidad de este tipo de hazañas, que combinan técnica, valentía y una gran preparación mental.

Dubái, la gran ciudad de los Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el escenario preferido de Nic, como le conocen sus amigos, ya que además de esta nueva aventura, se lanzó con su paracaídas desde los 828 metros de altura del Burj Khalifa en abril de 2025.

Una trayectoria llena de récords

Con más de 20.000 saltos y 3.000 saltos base, Scalabrino ostenta varios récords, dónde los que más destacan son el de la bandera más grande ondeada en paracaídas abierto y la formación de mayor número de personas tras un salto de 7.000 metros de altura.

Entre sus demás logros, están el de volar a través del hotel The Address Downtown en 2019 y el de saltar desde el balcón del piso 139 del edificio más alto del mundo, también en 2025.

