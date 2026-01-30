Hallan troceada la estatua robada de Severiano Ballesteros

La estatua de cobre de Severiano Ballesteros que fue robada el pasado lunes 19 de enero en Pedreña ha sido localizado troceada y "preparada para su venta" en la localidad donde nació el mítico golfista. La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como posible autor del robo y no se descartan más detenciones.

La estatua, obra del escultor Salva García Ceballos, representa, de cuerpo entero y a tamaño natural, al mítico golfista cántabro cuando ganó el Open Británico de 1984, con el puño cerrado y en gesto de victoria, una imagen que dio la vuelta al mundo. La principal hipótesis del robo es que iba a ser vendida como cobre.

"El objetivo y la prioridad era recuperar la estatua lo antes posible, porque el tiempo corría en nuestra contra", ha apuntado el teniente de la Guardia Civil en la región, Julio Postigo, quien recordó que la estatua fue robada del parque La Barquería, de Pedreña -donde se instaló en 2017-, la noche del 18 y 19 de enero.

Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que había dos vehículos sospechosos que habían participado en el robo, los cuales no habían salido de Cantabria, y centraron la investigación en esos coches que fueron localizados en el barrio de La Albericia, en Santander. Los dos propietarios de esos vehículos contaban con antecedentes por robo de metales, por lo que se inició una vigilancia estrecha sobre ellos y sus movimientos hasta que se focalizó en uno de ellos, al tener la certeza que había participado en el robo.

Los investigadores detectaron movimientos sospechosos del principal investigado, con desplazamientos hacia Bizkaia, lo que hizo temer que la estatua pudiera salir de Cantabria para su venta. Ante ese giro de la investigación, la Guardia Civil detuvo el jueves, 29 de enero, al joven de 22 años y llevó a cabo el registro de un garaje-trastero donde encontraron la estatua troceada.

La investigación y la Guardia Civil no descartan nuevas detenciones, ya que ante el peso del monumento, superior a los 100 kilos, se considera probable la participación de más de una persona.

El alcalde de Marina de Cudeyo ha señalado que el primer paso ahora es hablar con el autor de la escultura, porque "en principio una estatua puede ser reconstruida". Sin embargo, desconoce si va a ser posible.

"No se va a quedar así, probablemente vamos a aprovechar este suceso para mejorar el espacio donde se situaba la escultura y también pretendemos hacerlo, si es posible, de la mano de la familia y de la fundación", explicó el alcalde de Marina de Cudeyo.

