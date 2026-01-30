Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Golf

Hallan troceada la estatua robada de Severiano Ballesteros

Un joven de 22 años y vecino de Santander ha sido detenido como autor del robo de la estatua del golfista en Pedreña.

La estatua de cobre de Severiano Ballesteros recuperada por la Guardia Civil

Recuperan la estatua de Severiano Ballesteros que iba a ser vendida troceada | Antena 3 Deportes

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La estatua de cobre de Severiano Ballesteros que fue robada el pasado lunes 19 de enero en Pedreña ha sido localizado troceada y "preparada para su venta" en la localidad donde nació el mítico golfista. La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como posible autor del robo y no se descartan más detenciones.

La estatua, obra del escultor Salva García Ceballos, representa, de cuerpo entero y a tamaño natural, al mítico golfista cántabro cuando ganó el Open Británico de 1984, con el puño cerrado y en gesto de victoria, una imagen que dio la vuelta al mundo. La principal hipótesis del robo es que iba a ser vendida como cobre.

"El objetivo y la prioridad era recuperar la estatua lo antes posible, porque el tiempo corría en nuestra contra", ha apuntado el teniente de la Guardia Civil en la región, Julio Postigo, quien recordó que la estatua fue robada del parque La Barquería, de Pedreña -donde se instaló en 2017-, la noche del 18 y 19 de enero.

Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que había dos vehículos sospechosos que habían participado en el robo, los cuales no habían salido de Cantabria, y centraron la investigación en esos coches que fueron localizados en el barrio de La Albericia, en Santander. Los dos propietarios de esos vehículos contaban con antecedentes por robo de metales, por lo que se inició una vigilancia estrecha sobre ellos y sus movimientos hasta que se focalizó en uno de ellos, al tener la certeza que había participado en el robo.

Los investigadores detectaron movimientos sospechosos del principal investigado, con desplazamientos hacia Bizkaia, lo que hizo temer que la estatua pudiera salir de Cantabria para su venta. Ante ese giro de la investigación, la Guardia Civil detuvo el jueves, 29 de enero, al joven de 22 años y llevó a cabo el registro de un garaje-trastero donde encontraron la estatua troceada.

La investigación y la Guardia Civil no descartan nuevas detenciones, ya que ante el peso del monumento, superior a los 100 kilos, se considera probable la participación de más de una persona.

El alcalde de Marina de Cudeyo ha señalado que el primer paso ahora es hablar con el autor de la escultura, porque "en principio una estatua puede ser reconstruida". Sin embargo, desconoce si va a ser posible.

"No se va a quedar así, probablemente vamos a aprovechar este suceso para mejorar el espacio donde se situaba la escultura y también pretendemos hacerlo, si es posible, de la mano de la familia y de la fundación", explicó el alcalde de Marina de Cudeyo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz, tras su gesta ante Zverev: "Odio rendirme. Siempre creo que puedo volver en cualquier situación"

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Zverev con su equipo

Publicidad

Deportes

Lindsey Vonn, en el momento de ser evacuada en Crans Montana (Suiza)

La duda caída de Lindsey Vonn en Suiza a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos

La estatua de cobre de Severiano Ballesteros recuperada por la Guardia Civil

Hallan troceada la estatua robada de Severiano Ballesteros

Novak Djokovic, tras su victoria ante Sinner en el Open de Australia

Novak Djokovic: "Hay muchos expertos que quisieron jubilarme o me jubilaron en los últimos años"

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Zverev con su equipo
Open de Australia

Carlos Alcaraz, tras su gesta ante Zverev: "Odio rendirme. Siempre creo que puedo volver en cualquier situación"

'La Fiera', la película que cuenta la historia real de los pioneros del salto BASE en España
Salta BASE

'La Fiera', la película que cuenta la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España

El cuadro final de la Champions League 2025 - 2026
Champions League

Calendario de los playoffs de la Champions League: fechas oficiales del Benfica - Real Madrid y Brujas - Atlético de Madrid

Consulta el calendario oficial de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 y cuándo juegan Real Madrid y Atlético de Madrid.

Novak Djokovic celebra su victoria ante Jannik Sinner en la semifinal del Open de Australia
Open de Australia

El momento en el que Djokovic confirmó el porqué es el GOAT del tenis: así finiquitó a Sinner

A sus 38 años, la leyenda serbia fulminó a Jannik Sinner en una legendaria semifinal (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) del Open de Australia.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, la final del Open de Australia 2026

Alcaraz - Djokovic en directo: Horario y dónde ver la final del Open de Australia 2026

Alexander Zverev, molesto con la juez de silla en Melbourne

Los lloros de Zverev por la pausa médica de Alcaraz: "No me gustó"

Carlos Alcaraz durante la semifinal del Open de Australia

Así es la 'poción mágica' de Alcaraz: zumo de pepinillos para vencer los calambres y jugar la final de Australia

Publicidad