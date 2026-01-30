Novak Djokovic: "Hay muchos expertos que quisieron jubilarme o me jubilaron en los últimos años"

Novak Djokovic acrecentó su leyenda este viernes en el mundo del tenis tras derrotar a Jannik Sinner en las semifinales del Open de Australia (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) en una batalla épica de más de cuatro horas y que acabó con el campeón de las dos últimas ediciones (2024 y 2025) claudicando ante un legendario Nole. El serbio está a un paso de lograr su 25º grand slam y su undécimo título en Melbourne. El último obstáculo será un Carlos Alcaraz que sobrevivió en un agónico duelo a los calambres, el calor y un gran Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).

El tenista serbio se reivindicó en rueda de prensa y mandó un mensaje a todos los que han dudado de él en los últimos meses.

"Bueno, nunca dejé de creer en mí mismo, ¿sabes? Hay mucha gente que duda de mí y, ya sabes, veo que de repente hay muchos expertos que quisieron jubilarme o me jubilaron en los últimos años... Pero quiero agradecerles a todos porque me dieron fuerza, me dieron motivación para demostrarles que estaban equivocados, lo cual he hecho esta noche. Y para mí, no es una sorpresa, para ser honesto. Sé de lo que soy capaz", indicó el tenista serbio.

El ganador de 24 grand slam analizó la final del domingo ante Carlos Alcaraz, al que se ha enfrentado en nueve ocasiones, con cinco victorias y cuatro derrotas.

"La historia está en juego para los dos, cada vez que jugamos, quiero decir, las finales de un Grand Slam, hay mucho en juego, pero no es diferente de cualquier otro gran partido que juegue. Mi preparación es como debe ser, y gané contra él aquí el año pasado, también en un partido agotador. Así que veremos, veremos lo frescos que podemos estar ambos", explicó Nole.

"Esta es una victoria que casi equivale a ganar un Grand Slam"

El titán de Belgrado analizó su triunfo ante Jannik Sinner en las semifinales del Open de Australia y casi lo igualó con obtener un título de grand slam.

"Solo estoy tratando de disfrutar el momento que estoy viviendo esta noche, pensaré en las finales más tarde, pero para mí, esta es una victoria que casi equivale a ganar un Grand Slam", reconoció Novak Djokovic.

El serbio, a pie de pista, se acordó del partido que jugó en la Rod Laver Arena ante Nadal en 2012.

"No tengo palabras ahora mismo. Dios mío, siento que es surrealista, jugar cuatro horas; me ha hecho pensar en Rafa en 2012, cuando estuvimos seis horas. La calidad del tenis era muy alta. Me ha ganado los últimos 5 partidos", recordó Djokovic.

"Le he dado las gracias en la red por dejarme ganar al menos una. Bromas aparte, se merece un aplauso. No puedo dar las gracias lo suficiente a todo el mundo, habéis sido increíbles. Amo nuestra relación, cada año algo nuevo y este año ha sido uno de los mejores ambientes que he tenido en Australia", apuntó el tenista serbio.

"No estaba equivocado el año pasado dije que sería muy difícil (competir con Jannik y Alcaraz), pero no imposible, tenía que jugar a un nivel diferente. Fue un partido increíble. Vi a Carlos después del partido y me pidió perdón por retrasar el mío y le dije que soy un hombre mayor y que me tengo que ir a dormir pronto", bromeó Nole.