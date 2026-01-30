Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La duda caída de Lindsey Vonn en Suiza a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos

La esquiadora estadounidense fue evacuada en helicóptero tras caerse en un descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana (Suiza). La participación de Lindsey Vonn en los Juegos de Milano-Cortina está en duda.

Lindsey Vonn, en el momento de ser evacuada en Crans Montana (Suiza)

Lindsey Vonn evacuada en helicóptero a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos | Antena 3 Deportes

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

A una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, el mundo del esquí ha contenido este viernes la respiración tras la caída que ha sufrido la estadounidense Lindsey Vonn en un descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana (Suiza). La mítica esquiadora de 41 años, que había vuelto a competir tras una grave lesión de rodilla, perdió el equilibrio en la recepción de un salto y se lastimó su rodilla izquierda.

"Me caí hoy en el descenso en Suiza y me herí la rodilla izquierda. Estoy tratando la situación con mis doctores y mi equipo y seguiré pasando pruebas. Este es un resultado muy difícil z una semana antes de los Juegos Olímpicos, pero si hay una cosa que sé cómo hacer, es regresar. Mi sueño olímpico no ha terminado. Gracias por todo el amor y el apoyo. Daré más información cuando la tenga. Mi sueño olímpico no ha terminado", indicó Lindsey Vonn en su cuenta de Instagram.

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, que fue evacuada en helicóptero, se retiró de la competición en 2019 después de tres medallas olímpicas y ocho mundiales, pero regresó al más alto nivel a finales de 2025 con la intención de competir en Milán-Cortina 2026.

Lindsey Vonnn ha participado en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, logrando un oro (descenso) y un bronce (supergigante) en Vancouver 2010 y un bronce en Pyeongchang 2018. La de Saint Paul, Estados Unidos, también cuenta con ocho medallas en el campeonato mundial de esquí alpino.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero. Lindsey Vonnn fue una de las tres esquiadores que sufrieron una caída este viernes en la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza. Los jueces de la prueba decidieron suspender la carrera debido a la baja visibilidad y a las condiciones inseguras.

