Carlos Alcaraz, tras su gesta ante Zverev: "Odio rendirme. Siempre creo que puedo volver en cualquier situación"

Carlos Alcaraz volvió a firmar una gesta este viernes en la Rod Arena de Melbourne, donde se sobrepuso al calor, los calambres y a un gran Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5) en una batalla que se prolongó durante cinco horas y 27 minutos. A la heroica y sin poder andar durante un set y medio, el número 1 del mundo salivó vivo del duelo ante el tenista alemán para citarse con Novak Djokovic, verdugo de Jannik Sinner en otra histórica semifinal, en la final del Open de Australia.

El ganador de seis grand slam, que el domingo puede convertirse en el jugador más precoz en ganar los cuatro grand slam del calendario, descartó que sufriera una lesión, pero sí admitió que "el estrés, no verse bien físicamente y el calor le pasaron factura" .

"Problemas físicos pueden venir por falta de sales, deshidratación... ha habido bastantes nervios y eso es lo que intentaremos mejorar", explicó Alcaraz.

"Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera hasta ahora. Creo que físicamente nos pusimos al límite hoy, pusimos nuestros cuerpos al límite, el nivel del quinto set fue realmente muy alto, así que estoy muy contento de haber podido ganar. Creo que ha sido una de mis mejores victorias", analizó el de El Palmar tras su épica batalla ante Zverev en las semifinales del Open de Australia.

Alcaraz negó haber pensado en retirarse pese a las imágenes que circularon durante el encuentro. "He visto el vídeo y a la gente hablando de que me iba a retirar, pero no hubo ni un solo segundo en el que pensara en eso", aclaró el tenista murciano.

"Odio rendirme. Siempre creo que puedo volver en cualquier situación, cada paso más, cada segundo más de sufrimiento y de lucha merece la pena", afirmó el español.

"Al principio lo noté en el abductor derecho, por eso llamé al fisio"

Carlos Alcaraz explicó lo que sintió al final del tercer set, cuando dominaba el duelo tras haber ganado las dos primeras mangas.

"Al principio lo noté en el abductor derecho, por eso llamé al fisio. No sabía si eran calambres, pero con el estrés vino todo después. Me siento cansado. Obviamente después de cinco horas y media los músculos están tocados. Mañana tendré sesión con el fisio y veremos... Espero que no sea nada y estar lo mejor posible para la final", explicó Alcaraz.

"Cuando era más joven, había muchos partidos en los que no quería luchar más, dejaba de pelear y perdía. Odio ese sentimiento, esos pensamientos me matan. Gracias a haber madurado, jamás volveré a sentirlo. Cada paso más, cada segundo más de sufrimiento, de lucha, siempre vale la pena, y por eso lucho hasta el final", declaró el murciano en rueda de prensa.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.