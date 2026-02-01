La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Que el concurso de murgas sea uno de los actos más esperados de todo el carnaval en Tenerife no es ninguna novedad. Tampoco lo es que, más que un certamen, es un auténtico espectáculo y no solo por lo que ofrecen las agrupaciones sobre el escenario, sino también por la conexión que establecen con un público que se entrega en cada canción y que no defrauda.

Sin embargo, lo ocurrido en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife este viernes ha ido un paso más allá gracias especialmente a la murga ganadora de este año, Los Trapaseros. Empezaron su show involucrando a los casi 7.000 asistentes en un recinto completamente abarrotado, invitándoles a que se descargaran una aplicación en el móvil que en los minutos siguientes formaría parte del espectáculo: los móviles se iluminaban de colores con cada estrofa. En su primer tema quisieron hacer posible lo imposible, donde rivales políticos llegan incluso a besarse.

El gran momento llegó con el segundo tema, donde representaron en el escenario una SuperBowl canaria, un espectáculo en el que no solo cantaron los murgueros, sino que lo hicieron con grandes y reconocidas voces como las de Los Sabandeños, Rosana, Efecto Pasillo o Mel-Omana.

Con una actuación que no dejó a nadie impasible, la murga "Los Trapaseros" logró ganarse las puntuaciones del jurado de Interpretación por segundo año consecutivo. El palmarés de este año lo completan la murga Los Bambones, Tiralenguas y Diablos Locos. En el apartado de presentación, los ganadores fueron la murga Zeta Zetas, Diablos Locos y Marchilongas.

Tras una intensa semana de cuatro fases en las que han participado un total de 21 formaciones, la gran final da paso ahora a otros actos muy esperados del carnaval. Este domingo tendrá lugar el concurso de agrupaciones musicales y el lunes, 2 de febrero, el recinto ferial acoge el primero de los tres grandes certámenes de reina, con la Gala Infantil, donde diez niñas se disputarán el preciado cetro. El miércoles 4 de febrero será el turno de la Reina de los Mayores y, una semana después, uno de los actos más populares y aclamados: la gran gala de elección de la Reina del Carnaval. Once aspirantes brillarán en un escenario con sus espectaculares fantasías.

La fiesta se entrega al pueblo el viernes 13 de febrero de la mano de la Cabalgata anunciadora, a la que se suman miles de "mascaritas" para disfrutar en las calles de la ciudad del que para muchos es el mejor carnaval del mundo.

