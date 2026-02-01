Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

CARNAVALES

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La agrupación repite primer premio de interpretación en la gran final de murgas con un espectáculo lleno de sorpresas y humor.

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Que el concurso de murgas sea uno de los actos más esperados de todo el carnaval en Tenerife no es ninguna novedad. Tampoco lo es que, más que un certamen, es un auténtico espectáculo y no solo por lo que ofrecen las agrupaciones sobre el escenario, sino también por la conexión que establecen con un público que se entrega en cada canción y que no defrauda.

Sin embargo, lo ocurrido en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife este viernes ha ido un paso más allá gracias especialmente a la murga ganadora de este año, Los Trapaseros. Empezaron su show involucrando a los casi 7.000 asistentes en un recinto completamente abarrotado, invitándoles a que se descargaran una aplicación en el móvil que en los minutos siguientes formaría parte del espectáculo: los móviles se iluminaban de colores con cada estrofa. En su primer tema quisieron hacer posible lo imposible, donde rivales políticos llegan incluso a besarse.

El gran momento llegó con el segundo tema, donde representaron en el escenario una SuperBowl canaria, un espectáculo en el que no solo cantaron los murgueros, sino que lo hicieron con grandes y reconocidas voces como las de Los Sabandeños, Rosana, Efecto Pasillo o Mel-Omana.

Con una actuación que no dejó a nadie impasible, la murga "Los Trapaseros" logró ganarse las puntuaciones del jurado de Interpretación por segundo año consecutivo. El palmarés de este año lo completan la murga Los Bambones, Tiralenguas y Diablos Locos. En el apartado de presentación, los ganadores fueron la murga Zeta Zetas, Diablos Locos y Marchilongas.

Tras una intensa semana de cuatro fases en las que han participado un total de 21 formaciones, la gran final da paso ahora a otros actos muy esperados del carnaval. Este domingo tendrá lugar el concurso de agrupaciones musicales y el lunes, 2 de febrero, el recinto ferial acoge el primero de los tres grandes certámenes de reina, con la Gala Infantil, donde diez niñas se disputarán el preciado cetro. El miércoles 4 de febrero será el turno de la Reina de los Mayores y, una semana después, uno de los actos más populares y aclamados: la gran gala de elección de la Reina del Carnaval. Once aspirantes brillarán en un escenario con sus espectaculares fantasías.

La fiesta se entrega al pueblo el viernes 13 de febrero de la mano de la Cabalgata anunciadora, a la que se suman miles de "mascaritas" para disfrutar en las calles de la ciudad del que para muchos es el mejor carnaval del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Exilio, naturaleza y pueblos originarios: la nueva novela de Julián Arribas, comandante de la Guardia Civil

'El vaivén del Arrayán', la nueva novela de Julián Arribas

Publicidad

Cultura

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Imagen del actor Fernando Esteso

Muere Fernando Esteso a los 80 años

Lo de Évole - Temporada 7 - Iñaki Urdangarin (Parte 1)

Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarin este domingo en La Sexta

Alma María Vaesken
Música

Muere Alma María Vaesken, cantante de 'Los 3 sudamericanos', a los 89 años

Imagen de la actriz Catherine O'Hara
Cine

Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Se viraliza un tema de Rosalía.
Acoso escolar

La versión de 'La Perla' de Rosalía convertida en himno contra el bullying que niños de Primaria han convertido en viral

Niños de 5º de Primaria de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) han convertido en viral el tema de 'La Perla' después de cambiarle la letra para hacer un himno contra el bullying.

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria
Coque Malla

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria con Coque Malla y arranca una potente gira nacional

Un clásico ambientado en Londres cuya historia está más vigente que nunca.

el X ciclo 'Letras en Sevilla'

Pérez Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla y denuncia una "campaña intolerable de presiones"

Os Peares, en Ourense

El pueblo más complejo de España está en Galicia y este es el motivo

La actriz Susan Sarandon

Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

Publicidad