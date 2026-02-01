Más del 80% de las ciberestafas por correo electrónico usan IA

La inteligencia artificial (IA) ya es una amenaza. Hasta el 82% de los correos electrónicos que contienen enlaces maliciosos se sirven de herramientas generativas para engañar a sus víctimas. Así lo ha desvelado un nuevo informe de la Generalitat de Cataluña que ha alertado de que el uso masivo de esta herramienta convertirá a los engaños cibernéticos en "más creíbles y difíciles de detectar".

Según ha informado la Conselleria de Presidència en un comunicado, el Informe de Prospectivas de Ciberseguridad para 2026 de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña advierte de que el aumento de las identidades de máquina podría facilitar los ataques dirigidos a agentes de la IA y de procesos automatizados. Ello obligará a las empresas, según la Generalitat, a diferenciar "claramente" los roles y privilegios de las identidades humanas y no humanas.

Tal y como sostiene dicho informe, el robo de la identidad digital y las estafas basadas en la IA generativa provocarán que los engaños cibernéticos sean "más creíbles, automatizados y difíciles de detectar". Concretamente, un 82,6% de los correos que contienen enlaces maliciosos utilizan IA. Los ciberdelincuentes utilizan esta herramienta para crear estafas y campañas de suplantación de identidad basadas en voces, textos o incluso vídeos artificiales que son difíciles de distinguir del contenido legítimo.

"Todos pueden convertirse en víctimas" de las ciberestafas

Ante este escenario, la directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Laura Caballero, sostiene que "la prevención continuará siendo la mejor herramienta para reducir el riesgo de caer en estafas digitales". Asimismo, ha advertido que todos "tenemos la responsabilidad de informar y sensibilizar a la ciudadanía, porque todos pueden convertirse en víctimas de un fraude o una suplantación de identidad".

Por este motivo, ha indicado que, para mejorar la protección, es indispensable llevar a cabo medidas como activar el doble factor de autentificación, utilizar contraseñas robustas y disponer de herramientas para identificar mensajes, correos electrónicos y llamadas fraudulentas.

Se dispara un 160% el robo de contraseñas o credenciales

Según el informe, el secuestro de datos continuará siendo la principal amenaza para las organizaciones, aunque solo un 23% de las víctimas paga los rescates. Todo esto ha provocado, según el informe, que los ciberdelincuentes hayan aumentado la cantidad y la velocidad de los ataques, impulsados por una automatización creciente y por el uso intensivo de credenciales robadas.

Precisamente, una gran parte de los incidentes de seguridad se inician a raíz del robo de credenciales, una práctica que ha crecido un 160% respecto al año anterior.

Según el comunicado de Presidencia, la Unión Europea avanzará este año en la revisión del Reglamento de Ciberseguridad e impulsará la transición hacia la criptografía poscuántica para garantizar la protección a largo plazo de los datos y las infraestructuras críticas.

A pesar del crecimiento de las ciberamenazas, la agencia remarca una mayor conciencia que se traduce en mejores acciones de ciberseguridad por parte tanto de la administración pública como de la empresa privada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.