Muere un culturista a los 26 años: tenía los labios morados y su "cabeza estaba hinchada como un bollo al vapor"

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto, esta vez tras la muerte del influencer y culturista chino Bi Jiaqi, de 26 años, el pasado viernes. Este joven era una referencia en las redes sociales de su país, donde compartía sus experiencias y rutinas en el gimnasio.

La noticia ha sido adelantada por el medio taiwanés 'ETToday', el cual informó de que Bi Jiaqi perdió la vida mientras dormía. No obstante y a pesar de que todavía no se conocen las causas de su muerte, el periódico 'ETToday' ha detallado que pudo fallecer por la ruptura de un vaso sanguíneo.

Llamaron la atención sus labios morados antes de morir

Bi Jiaqi vivía en Ningbo era conocido por sus extenuantes entrenamientos, tanto que los días antes de morir sus amigos ya le notaron más débil de lo normal y con una apariencia muy desmejorada, dijeron incluso que la prueba de ello fue una fotografía de un amigo en el que aparecía con los labios morados y los ojos muy cansados.

"La cabeza estaba hinchada como un bollo al vapor"

Estos también declararon que los vasos sanguíneos de su cuello estaban más grandes de lo normal. Pese a que todavía se desconocen las causas del deceso, el propio influencer publicó un selfie a principios de mes en el que bromeó diciendo que "cabeza estaba hinchada como un bollo al vapor", según informó NeedToKnow.

Pudo presentar síntomas de insuficiencia de oxígeno en la sangre

Durante todo este tiempo, tanto él como su entorno no se percataron de estos problemas y dieron por hecho que eran consecuencia de la dureza y la intensidad de los entrenamientos. Por contra, algunos de los síntomas que había presentado recientemente (labios morados) podrían ser sinónimo de una insuficiencia de oxígeno en la sangre o por problemas en la circulación de esta, pudiendo afectar así a la salud cardiopulmonar del joven.

El cardiólogo del Hospital Fuwai (Shenzhen, China), Zhang Yu, aseguró que "los métodos de deshidratación y reducción de grasa que suelen utilizar los culturistas antes de las competiciones pueden hacer que la sangre sea más espesa, aumentando enormemente el riesgo de trombosis".

