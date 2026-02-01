¿Cuánto dinero se lleva Carlos Alcaraz por ganar el Open de Australia?

Carlos Alcaraz ha hecho historia en el Open de Australia. El tenista murciano se ha hecho con la victoria en Melbourne ante Novak Djokovic, el cual aspiraba a su undécimo trofeo en este torneo y a su 25.° título de Grand Slam.

Pese a sus aspiraciones, el joven de 22 años no le ha dado opción y ha logrado su primer título en el Abierto de Australia, siendo el más joven en ganar los cuatro Grand Slam. Para Alcaraz, no ha sido fácil llegar hasta la final. El joven tenista consiguió su pase después de una semifinal de más de cinco horas de partido marcada por los vómitos y los calambres. Aun así, el murciano ganó a Alexander Zverev.

Con la victoria de Carlos Alcaraz, llega una de las grandes dudas: ¿Cuál será el premio al que aspira el joven de 22 años? Una particularidad de este año es que el torneo ha mejorado las cifras generales en comparación con 2025. De hecho, los que jugaron en primera ronda ya ganaron 150.00 dólares australianos.

Estos son los premios del Open de Australia

Este año el Open de Australia ha repartido 111,5 millones de dólares australianos, es decir, lo equivalente a más de 65 millones de euros. En concreto, se trataría de un aumento del 16% respecto al año anterior. En este caso, el ganador individual, tanto en la categoría masculina como en la femenina, ingresará un total de 2,42 millones de euros.

Por otro lado, el equipo que se alce con la victoria en dobles obtendrá más de 525.000 euros. Esto quiere decir que Alcaraz se embolsa 2,42 millones de euros al haberse impuesto a Djokovic en la gran final del torneo. Por su parte, el serbio, al haber sido finalista, consigue 1,26 millones de euros.

Tabla de premios

Campeón: 2,42 millones de euros

Subcampeón: 1,26 millones de euros

Semifinalista: 730.000 euros

Cuartofinalista: 437.947 euros

R16: 280.286 euros

R32: 191.383 euros

R64: 131.384 euros

R128: 87.589 euros

