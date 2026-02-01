Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Fallecimiento

Muere Fernando Esteso a los 80 años

El actor había ingresado hace un par de días en el hospital universitario La Fe de Valencia.

Imagen del actor Fernando Esteso

Imagen del actor Fernando Esteso Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El actor y humorista Fernando Esteso ha muerto esta madrugada en Valencia a los 80 años. Tal y como ha podido confirmar Europa Press, Esteso estaba ingresado en el hospital universitario La Fe. Esteso ya contaba con problemas respiratorios hace cinco años.

Precisamente, por esos problemas respiratorios, el actor ingresó hace un par de días en el hospital, donde finalmente ha muerto.

Fernando Esteso Allué nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de artistas de jota. Su destino en los escenarios estaba claro desde el principio: debutó con apenas seis años como "el Niño de la Jota" y continuó en el teatro de variedades y la revista.

Esa formación temprana le otorgó una versatilidad que le permitiría dominar el humor, el canto y la interpretación, convirtiéndose pronto en una de las figuras más reconocidas del espectáculo en la España de la época.

Su época dorada llegó a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo cómico del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como "Los Bingueros".

Su estilo de humor pícaro y costumbrista capturó la idiosincrasia de una España en plena transición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Madrid moldea un espacio exclusivo para la cerámica contemporánea con una nueva Galería en el corazón de Chamberí

Exposición cerámica

Publicidad

Cultura

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Imagen del actor Fernando Esteso

Muere Fernando Esteso a los 80 años

Lo de Évole - Temporada 7 - Iñaki Urdangarin (Parte 1)

Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarin este domingo en La Sexta

Alma María Vaesken
Música

Muere Alma María Vaesken, cantante de 'Los 3 sudamericanos', a los 89 años

Imagen de la actriz Catherine O'Hara
Cine

Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Se viraliza un tema de Rosalía.
Acoso escolar

La versión de 'La Perla' de Rosalía convertida en himno contra el bullying que niños de Primaria han convertido en viral

Niños de 5º de Primaria de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) han convertido en viral el tema de 'La Perla' después de cambiarle la letra para hacer un himno contra el bullying.

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria
Coque Malla

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria con Coque Malla y arranca una potente gira nacional

Un clásico ambientado en Londres cuya historia está más vigente que nunca.

el X ciclo 'Letras en Sevilla'

Pérez Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla y denuncia una "campaña intolerable de presiones"

Os Peares, en Ourense

El pueblo más complejo de España está en Galicia y este es el motivo

La actriz Susan Sarandon

Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

Publicidad