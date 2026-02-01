Muere Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha muerto esta madrugada en Valencia a los 80 años. Tal y como ha podido confirmar Europa Press, Esteso estaba ingresado en el hospital universitario La Fe. Esteso ya contaba con problemas respiratorios hace cinco años.

Precisamente, por esos problemas respiratorios, el actor ingresó hace un par de días en el hospital, donde finalmente ha muerto.

Fernando Esteso Allué nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de artistas de jota. Su destino en los escenarios estaba claro desde el principio: debutó con apenas seis años como "el Niño de la Jota" y continuó en el teatro de variedades y la revista.

Esa formación temprana le otorgó una versatilidad que le permitiría dominar el humor, el canto y la interpretación, convirtiéndose pronto en una de las figuras más reconocidas del espectáculo en la España de la época.

Su época dorada llegó a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo cómico del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como "Los Bingueros".

Su estilo de humor pícaro y costumbrista capturó la idiosincrasia de una España en plena transición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.