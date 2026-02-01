Expulsado de la Guardia Civil por encañonar y patear a su exmujer

El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de la Guardia Civil de un agente condenado a tres años y nueve meses de prisión por amenazas graves y lesiones contra su exmujer y el hombre que la acompañaba. El alto tribunal considera ajustada a derecho la sanción de separación del servicio al entender que los hechos, pese a no estar relacionados con el ejercicio profesional, causan un grave perjuicio a los ciudadanos y al crédito de la institución.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2020. Según la sentencia, la mujer se encontraba dentro de un vehículo junto a otro hombre cuando el condenado apareció de forma repentina con su coche, se bajó y abrió la puerta del copiloto. Entonces encañonó al acompañante con una pistola, le obligó a bajar del vehículo y, tras arrastrarlo y hacerlo caer de rodillas, le amenazó de muerte.

Durante el incidente, la mujer salió del coche y preguntó al agente si pensaba matarla también, al tiempo que instaba a su acompañante a huir. El condenado le apuntó entonces con el arma en la sien, la empujó y la pateó mientras permanecía en el suelo. Antes de regresar a su vehículo para perseguir al hombre, volvió a dirigirse a ella para agarrarla del cuello.

A continuación, el agente salió en coche tras el acompañante y, una vez alcanzado, realizó el gesto de apuntarle y dispararle con la pistola. En ese momento disponía de dos armas, una de ellas reglamentaria como miembro de la Guardia Civil. El agente y su exmujer, con la que tenía dos hijos, habían puesto fin a su relación en 2019.

Condena firme y expulsión de la Guardia Civil

En marzo de 2023, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila le condenó por dos delitos de amenazas graves no condicionales, un delito de lesiones en el ámbito familiar y un delito leve de lesiones. La Audiencia de Ávila confirmó la condena y la sentencia adquirió firmeza tras la inadmisión del recurso de casación por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Tras quedar firme la condena, el Ministerio de Defensa impuso en julio de 2025 la sanción de separación del servicio, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, en aplicación del régimen disciplinario por una falta muy grave. El agente recurrió esta decisión ante la Sala de lo Militar del Supremo.

En su resolución, el alto tribunal confirma la expulsión al apreciar que se cumplen los requisitos legales para imponer la sanción, al tratarse de delitos castigados por sentencia firme que causan un grave daño a los ciudadanos y a la Administración. El Supremo subraya que no existe duda sobre la relevancia de los delitos de amenazas graves y lesiones en el ámbito familiar, ni sobre la afectación que suponen para la confianza que la ciudadanía debe depositar en la Guardia Civil.

Según la sentencia, es un interés legítimo de la Administración que quienes pertenecen a las fuerzas de seguridad, y especialmente quienes tienen la misión de investigar y perseguir delitos, no hayan sido condenados por conductas de esta naturaleza.

