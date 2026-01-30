Sorteo playoffs Champions League: Benfica - Real Madrid y Brujas - Atlético en la eliminatoria previa

El sorteo del playoff de la Champions League ha emparejado al Real Madrid con el Benfica y al Atlético de Madrid con el Brujas. La ida se disputará el 17 ó 18 de febrero y la vuelta el 24 ó 25, jugando los dos españoles la vuelta en casa. Esa será su principal ventaja de los equipos español que no obtuvieron su clasificación directa a octavos en la primera fase.

Mou vuelve al Bernabéu

El Real Madrid evita el incómodo viaje al norte de Noruega ante el Bodo Glimt, pero se volverá a ver las caras con Jose Mourinho. Serán tres partidos consecutivos los que los blancos jugarán ante el Benfica en esta edición de la Champions. Los lisboetas ya demostraron un nivel superior a lo que dice su clasificación y, de hecho, sacaron al Madrid del Top-8 para meterse ellos en el sorteo con el 4-2 del último partido de fase liga.

No es un oponente precisamente fácil el que tendrá enfrente el equipo blanco. Álvaro Arbeloa habrá tomado buena nota de lo que pasó el pasado miércoles en Da Luz. Será la primera vez que Mou vuelva al Santiago Bernabéu desde su salida del club merengue 2013. Si pasan a octavos, los blancos se medirán a Manchester City o Sporting de Portugal.

El Brujas, rival incómodo

El Atlético, por su parte, tendrá enfrente al Brujas, rival que ya puso contra las cuerdas al Barcelona en la primera fase. Un equipo peligroso, pero viaje más amable que el de Estambul, ciudad que ya había visitado el equipo rojiblanco en la penúltima jornada... y donde empató. Fue precisamente ante el Galatasaray cuando a los del Cholo se le empezó a escapar el top-8. En caso de ganar al Brujas, les espera Tottenham o Liverpool en cotavos.

Obviamente, tanto Real Madrid como Atlético son favoritos para estar en la ronda de octavos de final, pero tienen delante equipos peligrosos y ofensivos que no tienen nada que perder en esta eliminatoria. Los de Arbeloa y Simeone han llegado hasta aquí por no hacer los deberes en la última jornada cuando lo tenían todo a favor.

Calendario comprometido

Esta ronda, además, compromete seriamente el rendimiento de Real Madrid y Atlético en LaLiga. El calendario se endurece para ambos, especialmente para los colchoneros, que tienen un febrero plagado de partidos entre semana entre la Copa y la Champions. De hecho, la semana que viene el Atleti se juega en La Cartuja ante el Betis el pase a las semifinales de Copa.

En cuanto al Real Madrid, que no tiene Copa tras su debacle en Albacete, vio en Lisboa cómo se le volatilizaba la posibilidad de realizar una minipretemporada en febrero. Además, para la ida no podrá contar con Asencio y Rodrygo, ambos expulsados en el duelo ante el Benfica.

En cuanto al Barcelona, se medirá en octavos al ganador de las eliminatorias Mónaco - PSG y Qarabag - Newcastle. En todo caso, los de Hansi Flick jugarán la vuelta de octavos de final en casa.

Todas los cruces del playoff de Champions

Las otras seis eliminatorias de la Champions quedan de la siguiente manera, destacando el duelo entre el Borussia de Dortmund y la Atalanta. El PSG, por su parte, se medirá a un equipo de su liga, el Mónaco.

Mónaco - Paris Saint-Germain

Galatasaray - Juventus

Benfica - REAL MADRID

Borussia Dortmund - Atalanta

Qarabag - Newcastle

Brujas - ATLÉTICO DE MADRID

Bodo Glimt - Inter de Milán

Olympiacos - Bayer Leverkusen

