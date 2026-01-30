Champions League
Sorteo playoffs Champions League: Benfica - Real Madrid y Brujas - Atlético en la eliminatoria previa
El Madrid y el Atleti ya conocen hoy a sus rivales de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones.
Publicidad
El sorteo del playoff de la Champions League ha emparejado al Real Madrid con el Benfica y al Atlético de Madrid con el Brujas. La ida se disputará el 17 ó 18 de febrero y la vuelta el 24 ó 25, jugando los dos españoles la vuelta en casa. Esa será su principal ventaja de los equipos español que no obtuvieron su clasificación directa a octavos en la primera fase.
Mou vuelve al Bernabéu
El Real Madrid evita el incómodo viaje al norte de Noruega ante el Bodo Glimt, pero se volverá a ver las caras con Jose Mourinho. Serán tres partidos consecutivos los que los blancos jugarán ante el Benfica en esta edición de la Champions. Los lisboetas ya demostraron un nivel superior a lo que dice su clasificación y, de hecho, sacaron al Madrid del Top-8 para meterse ellos en el sorteo con el 4-2 del último partido de fase liga.
No es un oponente precisamente fácil el que tendrá enfrente el equipo blanco. Álvaro Arbeloa habrá tomado buena nota de lo que pasó el pasado miércoles en Da Luz. Será la primera vez que Mou vuelva al Santiago Bernabéu desde su salida del club merengue 2013. Si pasan a octavos, los blancos se medirán a Manchester City o Sporting de Portugal.
El Brujas, rival incómodo
El Atlético, por su parte, tendrá enfrente al Brujas, rival que ya puso contra las cuerdas al Barcelona en la primera fase. Un equipo peligroso, pero viaje más amable que el de Estambul, ciudad que ya había visitado el equipo rojiblanco en la penúltima jornada... y donde empató. Fue precisamente ante el Galatasaray cuando a los del Cholo se le empezó a escapar el top-8. En caso de ganar al Brujas, les espera Tottenham o Liverpool en cotavos.
Obviamente, tanto Real Madrid como Atlético son favoritos para estar en la ronda de octavos de final, pero tienen delante equipos peligrosos y ofensivos que no tienen nada que perder en esta eliminatoria. Los de Arbeloa y Simeone han llegado hasta aquí por no hacer los deberes en la última jornada cuando lo tenían todo a favor.
Calendario comprometido
Esta ronda, además, compromete seriamente el rendimiento de Real Madrid y Atlético en LaLiga. El calendario se endurece para ambos, especialmente para los colchoneros, que tienen un febrero plagado de partidos entre semana entre la Copa y la Champions. De hecho, la semana que viene el Atleti se juega en La Cartuja ante el Betis el pase a las semifinales de Copa.
En cuanto al Real Madrid, que no tiene Copa tras su debacle en Albacete, vio en Lisboa cómo se le volatilizaba la posibilidad de realizar una minipretemporada en febrero. Además, para la ida no podrá contar con Asencio y Rodrygo, ambos expulsados en el duelo ante el Benfica.
En cuanto al Barcelona, se medirá en octavos al ganador de las eliminatorias Mónaco - PSG y Qarabag - Newcastle. En todo caso, los de Hansi Flick jugarán la vuelta de octavos de final en casa.
Todas los cruces del playoff de Champions
Las otras seis eliminatorias de la Champions quedan de la siguiente manera, destacando el duelo entre el Borussia de Dortmund y la Atalanta. El PSG, por su parte, se medirá a un equipo de su liga, el Mónaco.
Más Noticias
- Así es la 'poción mágica' de Alcaraz: zumo de pepinillos para vencer los calambres y jugar la final de Australia
- Un Alcaraz titánico se sobrepone al calor y los calambres para jugar su primera final del Open de Australia
- El calvario de Alcaraz en semifinales de Australia: "He vomitado, no sé si tengo que tomar algo..."
- Mónaco - Paris Saint-Germain
- Galatasaray - Juventus
- Benfica - REAL MADRID
- Borussia Dortmund - Atalanta
- Qarabag - Newcastle
- Brujas - ATLÉTICO DE MADRID
- Bodo Glimt - Inter de Milán
- Olympiacos - Bayer Leverkusen
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Mourinho vuelve a casa: Benfica vs Real Madrid... otra vez
El Benfica portugués será el rival del Real Madrid en el playoff de la Liga de Campeones tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El partido de ida se disputará en estadio La Luz de Lisboa el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24/25.
El Brujas, rival del Atlético de Madrid en dieciseisavos
El Brujas belga será el rival del Atlético de Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (playoffs) de la Liga de Campeones. El encuentro de ida se disputará en el estadio Jan Breydel el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Riyadh Metropolitano el 24/25. En el horizonte, Tottenham o Liverpool si pasan a octavos.
¡ASÍ QUEDA EL SORTEO DEL PLAYOFF!
- Mónaco - Paris Saint-Germain
- Galatasaray - Juventus
- Benfica - REAL MADRID
- Borussia Dortmund - Atalanta
- Qarabag - Newcastle
- Brujas - ATLÉTICO DE MADRID
- Bodo Glimt - Inter de Milán
- Olympiacos - Bayer Leverkusen
¡BENFICA vs REAL MADRID!
Mourinho volverá al Bernabéu en el partido de vuelta. Habrá revancha de la otra noche. Bodo Glimt vs Inter de Milán, último partido.
Qarabag vs. Newcastle en el playoff
Mónaco vs. PSG en dieciseisavos
¡BRUJAS vs. ATLÉTICO DE MADRID!
El conjunto belga le toca a los del Cholo, que juegan la vuelta en el Metropolitano.
Galatasaray vs Juventus en dieciseisavos
Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Primera eliminatoria previa.
Vamos ya con los cabezas de serie... ¡Real Madrid y Atlético están ahí!
Pronto conoceremos los rivales de los clubes españoles en el playoff.
¡EMPIZA EL SORTEO! Robert Pires saca la primera bola
El Benfica, primer club que aparece en el sorteo en Nyon. Se va a la parte plateada del cuadro. El Bodo Glimt se va a la zona azul.
Recordamos los posibles rivales de Real Madrid y Atlético
El Real Madrid, noveno en fase liga, se enfrentará al Bodo Glimt o al Benfica; el Atlético Madrid, decimocuarto, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.
Robert Pires, mano inocente en Nyon
Entra en acción el mítico Giorgio Marchetti, encargado de organizar los bombos del sorteo. Sube al escenario también la leyenda Robert Pires, estrella del Arsenal, Villarreal y selección francesa.
Repasamos los 16 equipos que esperan rival hoy en el playoff
Real Madrid (9º), Inter de Milán (10º), PSG (11º), Newacastle (12º), Juventus (13º), Atlético de Madrid (14º), Atalanta (15º), Bayer Leverkusen (16º), Borussia Dortmund (17º), Olympiacos (18º), Brujas (19º), Galatasaray (20º), Mónaco (21º), Qarabag (22º), Bodo/Glimt (23º) y Benfica (24º).
¡EMPIZA EL SORTEO DE PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS!
Todo listo en Nyon para que Real Madrid y Atlético conozcan a sus oponentes en dieciseisavos de final.
¿Y cuándo se jugarán las eliminatorias previas de la Champions?
Los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 se disputarán a ida y vuelta los días 17 y 18 de febrero (ida); y 24 y 25 de febrero (vuelta). Los ocho equipos cabezas de serie (del 9º al 16º) jugarán la vuelta en casa.
Los ocho clubes que superen los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 se medirán en octavos de final contra los ocho primeros clasificados de la fase liga.
El sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones 2025 - 2026 se celebrará el próximo viernes 27 de febrero. Ese mismo día se sorteará todo el cuadro, quedando fijados los posibles cuartos y semifinales.
Formato del sorteo de los playoffs de Champions: así funciona
Como ya ocurrió en la temporada pasada, el sorteo de los playoffs de la Champions League cuenta con una serie de condicionantes para determinar las ocho eliminatorias.
De esta forma, los equipos clasificados del 9º al 24º puesto quedarán emparejados en función de su posición al final de la fase liga, habiendo ocho cabezas de serie (clubes en las posiciones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16) y ocho no cabezas de serie (posiciones 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24).
Como explica la UEFA, los ocho clubes cabezas de serie jugarán su eliminatoria contra uno de los ocho no cabezas de serie, pero los cruces están determinados por la posición final en la fase liga, sorteándose ocho llaves para las ocho eliminatorias. Es decir, los equipos 9º y 10º jugarán contra el 23º y el 24º; el 11º y 12º frente al 21º y 22º; el 13º y 14º ante el 19º y 20º; y el 15º y 16º contra el 17º y 18º.
No existen más condicionantes en el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 y se pueden dar eliminatorias entre clubes de la misma federación (país). Los clubes también pueden enfrentarse a equipos contra los que hayan jugado en la fase liga.
Estos son los posibles emparejamientos de la eliminatoria previa
1. Mónaco/Qarabag - París Saint Germain/Newcastle
2. Club Brujas/Galatasaray - Juventus/Atlético Madrid
3. Bodo Glimt/Benfica - Real Madrid/Inter Milan
4. Dortmund/Olympiacos - Atalanta/Bayer Leverkusen
5. Qarabag/Mónaco - Newcastle/París Saint Germain
6. Galatasaray/Club Brujas-Atlético Madrid/Juventus
7. Benfica/Bodo Glimt - Inter/Real Madrid
8. Olympiacos/Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen/Atalanta
¿Qué esperaría a Madrid y Atleti en octavos si pasan la eliminatoria?
Si el Real Madrid pasa la eliminatoria de diecisisavos, asoma de nuevo un 'clásico' europeo en el horizonte de octavos: se enfrentarían al Manchester City de Guardiola, que ya les ganó 1-2 en la fase liga en el en el Santiago Bernabéu, o al Sporting de Portugal.
Por su parte, en caso de ganar su playoff el Atlético de Madrid se mediría en octavos de final a Liverpool o Tottenham.
Posibles rivales de Real Madrid y Atlético hoy en el sorteo de Champions
El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo de hoy viernes 30 de enero en Nyon.
El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica; el Atlético Madrid y la Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.
Sorteo playoffs Champions League, en directo: Rivales de Real Madrid y Atlético hoy
¡Buenos días y bienvenidos a tod@s! Sigue aquí en directo la última hora del sorteo de los dieciseisavos de Champions League que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en Nyon, Suiza.Tendremos especial atención en los equipos españoles: Real Madrid y Atlético de Madrid conocerán hoy su rival para seguir vivos en la máxima competición continental.
Recordamos que hoy no está en los bombos el Barcelona, ya clasificado para octavos al terminar quinto en el top-8 de la fase liga. Sin embargo, los culés estarán pendientes de reojo, ya que hoy sabrán el enfrentamiento del que saldrá su rival en la próxima ronda.
Sigue con nosotros todo lo que ocurra antes, durante y después del sorteo, además del análisis de los posibles rivales y duelos también importantes de gigantes europeos como PSG, Juventus, o Inter de Milán, que también conocerán hoy sus enfrentamientos. ¡Gracias por acompañarnos!
Publicidad