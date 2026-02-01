Nueva acusación contra el expríncipe Andrés: organizó una cita sexual en Windsor

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, ha sido nuevamente acusado de haber organizado en 2010 el traslado de una joven de 20 años al pais para mantener relaciones sexuales con ella en su residencia de Royal Lodge, dentro del complejo del castillo de Windsor.

La acusación ha sido revelada por la cadena BBC, que ha citado al abogado estadounidense Brad Edwards, representante de cerca de 200 víctimas del financiero Jeffrey Epstein. Segun el letrado, el entonces príncipe y duque de York pasó la noche con la joven y al día siguiente la acompañó a tomar el té en el Palacio de Buckingham. La identidad de la mujer no ha sido revelada, lo que ha impedido a la BBC comprobar ese dato en el libro de visitas del palacio.

Edwards señaló que su clienta está considerando presentar una denuncia formal contra Andrés y que cuenta con varios mensajes intercambiados con él antes de viajar a Londres para ese encuentro. El expríncipe siempre ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El abogado es el mismo que representa a Virginia Giuffre, quien aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Andrés en al menos tres ocasiones cuando tenía 17 años, con la intermediación de Epstein. Aunque el exmiembro de la familia real rechazó esas afirmaciones, la acumulación de indicios y su relación demostrada con Epstein dañaron gravemente su reputación.

Retirada del título de príncipe

El pasado octubre, el rey Carlos III le retiró el título de príncipe, el último que conservaba, y le ordenó abandonar el Royal Lodge. A esta nueva acusación se suman las revelaciones recientes de los llamados "papeles de Epstein", que incluyen fotografías antiguas de Andrés junto a una mujer en una actitud íntima y lo que parece ser un intercambio de mensajes entre él y Epstein sobre el envío de una joven rusa al Reino Unido.

Tras la difusión de ese material, el primer ministro británico, Keir Starmer, fue preguntado en Japón sobre la posibilidad de que Andrés sea llamado a declarar en Estados Unidos, como han pedido legisladores demócratas. Starmer afirmó que las víctimas deben ser la prioridad y que cualquier persona con información relevante debería estar dispuesta a testificar si se le solicita.

Edwards criticó además la respuesta de la Casa Real británica, al considerar que limitarse a retirar los títulos a Andrés permite que se presente como una persona sin recursos y no demuestra un compromiso real con las víctimas.

Mientras tanto, el expríncipe guarda silencio. Este sábado fue fotografiado montando a caballo en Windsor, consciente de la atención mediática que lo rodea.

