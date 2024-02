Cuándo debutará Rafa Nadal en el Másters 1.000 de Indian Wells

Rafa Nadal ya ha empezado a entrenar de cara a Indian Wells, el primer Másters 1.000 de la temporada y el segundo torneo que jugará el balear en 2024 tras el ATP 250 de Brisbane.

El tenista español viajó hace unos días a Estados Unidos en un vuelo en el que coincidió con Novak Djokovic, que también disputará el torneo californiano (del 6 al 17 de marzo). En el caso de Rafa, antes del primer M.1000 de la temporada tendrá que disputar la exhibición ante Carlos Alcaraz en Las Vegas este próximo sábado 3 de marzo.

"Entrenando en el paraíso..."

Nadal ha subido recientemente una publicación en sus redes sociales en la que se le ve entrenando en las instalaciones de Indian Wells totalmente vestido de blanco y disfrutando de un entorno único: "Entrenamiento en... el paraíso en la tierra", así lo define Rafa.

Será la primera vez que dispute el torneo desde 2022, edición en la que venció a Alcaraz en semifinales y perdió contra Fritz en el partido por el título en un duelo en el que jugó gran parte lesionado. El ahora 654º del mundo ha ganado Indian Wells hasta en tres ocasiones, además de una final, aunque este año sus aspiraciones son bien diferentes ya que se antoja bastante complicado que pueda llegar a instancias finales.

No obstante, hay que tener en cuenta que al disputar el torneo con ranking protegido (9) no está exento de la primera ronda (1/64) por lo que será aún más difícil que pueda llegar lejos sabiendo además que jugar muchos partidos seguidos y en pista dura no es lo más adecuado para su cuerpo.

¿Cuándo está previsto que debute Rafa Nadal?

En cuanto a la edición de este año todo apunta a que Rafa Nadal debutará el miércoles 6 o el jueves 7 de marzo, que son los dos días en los que se jugará la primera ronda del torneo de la que estarán exentos los cabezas de serie como Alcaraz, Djokovic, Sinner...

En segunda ronda podría enfrentarse a Alcaraz, Djokovic...

En ese primer partido puede enfrentarse a cualquier tenista del ranking que no sea cabeza de serie, pero si consigue vencer en esa 1º ronda el rival de la segunda puede sí que será un tenista con buena posición en el ranking, podría enfrentarse al mismísimo Alcaraz, Djokovic, Medvedev o Sinner en su segundo partido.

Como curiosidad, Nadal no juega un partido oficial en un Másters 1.000 desde el 2 de noviembre de 2022 (derrota en primera ronda de París Bercy), hace ya más de 480 días. Su última victoria en Masters data de la segunda ronda en Roma 2022 ante John Isner...

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com