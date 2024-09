Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor: Horario y dónde ver el partido de octavos de final del ATP500 China Open

Carlos Alcaraz afronta este domingo su segundo partido en el ATP500 China Open 2024 tras superar en su estreno en la capital china al francés Mpetshi Perricard. El murciano ofreció una convincente versión en su debut en tierras chinas y ahora le espera el neerlandés Tallon Griekspoor, actual número 39 de la ATP. El actual campeón de Roland Garros y Wimbledon acabó muy satisfecho después de su duelo ante Perricard y afirmó que "fue un partido increíble".

"Estoy muy contento con cómo jugué hoy. Fue un partido increíble", afirmó Alcaraz, quien también subrayó la importancia de "salvar esos tres puntos de break y luego cerrar el set" en un momento clave del partido.

Caprichoso del tenis, Alcaraz podría enfrentarse de nuevo a Griekspoor en noviembre en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis en Málaga.

"Da igual contra quién juegas; siempre es una oportunidad para aprender y analizar a los jugadores con los que me voy a seguir encontrando en el circuito durante mucho tiempo. El partido aquí en Pekín, sea cual sea el resultado, me podrá ayudar de cara a Málaga si me enfrento contra él y también para los próximos años", señaló Alcaraz.

El head to head entre Alcaraz y Griekspoor

El cara a cara es completamente favorable al tenista de El Palmás ante Griekspoor, habiéndose impuesto en cuatro de los cinco duelos precedentes. El tenista neerlandés solo ha sido capaz de superar a Carlitos en el ATP250 de Montpellier en 2021. Alcaraz sea llevado los otros cuatro duelos: Estoril 2021, Wimbledon 2022, Indian Wells 2023 y JJOO 2024.

De superar al jugador neerlandés, a Alcaraz le espera un duelo de cuartos de final ante el ganador del Khachanov - Cerundolo. En unas hipotéticas semifinales podría cruzarse con Medvedev y Sinner podría ser el rival del murciano en una hipotética final.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor

El Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor, partido de octavos de final del ATP500 China Open, se jugará el domingo 29 de septiembre en un horario aún por confirmar. Todo lo que ocurra en el encuentro, el resultados y todas las reacciones se podrán consultar en la página web de Antena 3 Noticias.

